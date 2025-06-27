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6月消費信心寫逾1年低點　關稅台幣升值夾擊

▲▼菜市場,菜價,通膨,買菜。（圖／記者謝盛帆攝）

▲6月消費信心寫逾1年低點、示意圖。（圖／資料照）

文／中央社

中央大學今天公布6月消費者信心指數為63.7點，創逾1年低點，且6項分項指標全下降。中央大學經濟系教授吳大任表示，6月有中東戰事干擾，關稅不確定性與新台幣升值雙重壓力夾擊，已衝擊廠商信心，使下半年景氣展望趨於保守。

6月消費者信心指數（CCI）下滑至63.7點，月減1.23點，為2024年5月以來、逾1年最低水準。

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而CCI的6項分項指標，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財，全數呈現下降。從絕對水準來看，6項指標均低於100，呈現「偏向悲觀」。

CCI的6項分項指標中，又以「未來半年投資股票時機」跌最深，6月為23.96點，下跌2.86點，創近2年半最低紀錄。 其餘如物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會等分項指標，也均創下逾1年低點。

吳大任指出，雖然上半年受惠於AI商機及關稅前拉貨效應，出口亮眼，但集中少數產業，台灣仍有許多傳產、中小企業，毛利率偏低，由於新台幣短時間大幅升值，侵蝕獲利，廠商連接單都不敢接，因為「新台幣繼續升值，賣愈多、賠愈多」。

吳大任憂心，隨著對等關稅90天豁免期於7月屆滿，美國總統川普可能調高稅率，再加上新台幣升值的雙重壓力，雪上加霜，廠商不只不敢接單，甚至可能被迫出走，「新台幣升值對廠商影響確實很大，不只出口，還會接著影響民間投資」。

儘管這波新台幣升值並非獨強，而是亞幣普遍走升，吳大任指出，台灣出口占國內生產毛額（GDP）約6至7成，占比遠高於韓國的4至5成，以及中國的1成多，也就是說，就算亞幣同步走升，匯率升值對經濟的影響，台灣會比亞鄰國家還要大。

吳大任表示，關稅與新台幣升值的衝擊下，他對於台灣下半年景氣展望保守，且擔憂不景氣的狀況，會從出口慢慢擴及勞動市場。

除此之外，6月CCI當中，房市相關指標也值得注意，儘管「未來半年購買耐久性財」96.88點，下降最少，僅下滑0.75點，但創下近5年最低水準；中央大學與台灣房屋合編的「購買房地產時機」，也降至94.62點，同創近5年最低。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，央行嚴格控管不動產授信，後續打炒房政策變動有限，交易量不易放大，因此下半年房市展望依然是「多空互見，交雜拉扯」。 周鶴鳴表示，美國關稅的90天豁免期將屆，與美談判結果，對國內的產業發展及資金流量影響頗大；此外，下半年美國有機會啟動降息循環，台灣央行利率政策是否跟進美國的調整腳步，也將是房市重要觀察指標。

中央大學今天同步公布台灣能源安全指標（TESI），今年第1季台灣能源安全指標為58點，較去年第4季增加1點、相較去年同期減少0.1點。中央大學台經中心研究員梁啟源認為，國內電力確實短缺，由於再生能源建置落後，縱使燃煤及燃油電廠延役，2027年後的備轉容量率還是可能出現負數，重啟核電是目前最佳解。

6月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2025年6月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3097名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

關鍵字： 消費信心台灣經濟新台幣房市展望能源安全

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