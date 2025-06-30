聯發科基層2024年薪431萬　稱霸上市公司

▲聯發科。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

證交所今（30）日公布2024年上市公司非主管全職員工薪資資料，聯發科（2454）以平均年薪431萬元、薪資中位數343.8萬元，雙雙奪冠，穩坐國內薪資最高上市公司寶座。

2024年非主管員工平均薪資超過300萬元的上市公司共有9家，除了聯發科外，依序為瑞昱（391.5萬元）、達發（357.1萬元）、愛山林（354.1萬元）、聯詠（352.1萬元）、瑞鼎（341.3萬元）、台積電（339.1萬元）、創意（316萬元）與祥碩（308.4萬元）。其中，除不動產代銷業的愛山林，其餘8家公司清一色為半導體業者，其中7家皆為IC設計公司，顯示該產業在AI趨勢下薪資水準全面拉升。

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若以薪資中位數來看，聯發科同樣居冠（343.8萬元），其次為瑞昱（324.6萬元）與達發（304.9萬元），護國神山台積電則為264.5萬元，排名第5，顯示儘管台積電資本密集，但在整體員工報酬結構上，已被IC設計族群趕超。

在櫃買中心公佈的上櫃公司資料中，信驊（5274）表現尤為突出，以非主管薪資中位數400.4萬元奪冠，年增36.98%，超越多數上市公司水準。其次為原相（286.4萬元）、力旺（271.8萬元）與力領科技（213.7萬元）等，顯示高獲利、高附加價值的IC設計領域，已成台灣科技業薪資最高板塊。