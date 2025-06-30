川普說對等關稅不延長應屬談判策略　真不延下半年貨量將銳減

▲川普說對等關稅暫緩期不延長是真是假，航運界都認為很難做判斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普昨(29)日表示，7月9日對大部分國家的對等關稅90天暫緩期到期，他不打算再延長。對此國內超大型攬貨公司負責人指出，川普1個人說的算，7月9日是未定數，很難做判斷；香港大型攬貨公司高階認為，川普的說法應該屬於談判策略，要逼各國趕快完成協商；如果真的不延長，下半年美國線貨量恐大幅萎縮。

原本市場普遍認為川普會再延長對等關稅暫緩期，如今川普放話不延長，陽明海運前董事長謝志堅笑說，川普他自己都不知道明天會幹些什麼，他會怎麼做實在難以預測。攬貨業高階則指出，川普的話很難相信，實際上從對等關稅公布以來，他的策略就一直在變。

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不過對等關稅如果真的實施，像對越南訂的46%關稅、泰國的36%、印尼的32%、孟加拉的47%、馬來西亞的24%等如果真的實施，買賣雙方都很難承受。超大型攬貨公司估計，只要稅率超過15-20%，貿易市場就會大幅萎縮。

謝志堅則指出，美國進口商因為庫存已多，第三季原本就估計會旺季不旺，即使對等關稅寬鬆期延長，貨量已經是強弩之末，不會太多；全美零售聯合會(NRF)估計，如果7、8月各國與中國相繼到期的對等關稅暫緩期與寬鬆期屆滿都沒延長，第四季估計就沒什麼貨了，美國進口商會用倉儲的存貨先應付一段時間。

不過也有攬貨公司高階持樂觀態度，指出川普善變，搞不好這一周又有新花樣出來，大家不妨先等等看，畢竟關係到1百多個國家。