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鴻海115萬股民注意！明除息市值蒸發806億　影響台股指數25點

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝

記者巫彩蓮／台北報導

證交所公告明（2）日17檔上市公司除息，其中以鴻海（2317）發行市值將減少約806億元，占發行量加權股價指數約25.16點，前述17檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約40.91點。

擁有115萬股民的鴻海此次現金股利為每股5.8元，為歷史新高，預定7月31日為股利發放日。 以今日收盤價162元估算，現金殖利率約為3.58%。

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除了鴻海以外，其他除息個股包括台泥（1101）、亞崴（1530）、和成（1810）、和泰車（2207）、鴻海（2317）、鴻準（2354）、志信（2611）、泰碩（3338）、日月光投控（3711）、眾達-KY（4977）、啟碁（6285）、峰源-KY（6807）、三集瑞-KY（6862）、威力暘-創（6988）、商億-KY（8482）、慶豐富（9935）、宏全（9939）等。

證交所自編的發行量加權股價指數之基值係依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，該指數之計算公式：股價指數＝所有採樣股票總發行市值÷當日基值×100。當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數；但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票之發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。

證交所於每日亦編有相關股價指數的「報酬指數」，除遇股票除息時調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動外，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同，為衡量投資績效之重要指標。
 

關鍵字： 股市除息證交所市值股價

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