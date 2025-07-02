Fed釋降息訊號！　投資級債ETF迎來布局良機

▲美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

降息預期升溫，資金持續湧入債市，美國聯準會6月FOMC會議釋出今年可能降息兩次訊號，市場預期最快降息時點落在9～10月，帶動投資級債券ETF資金大舉流入，根據美銀引述EPFR最新統計，截至6月25日，投資級企業債基金單周淨流入擴大至46.8億美元，較前一週的28.8億美元明顯增加。投信法人指出，長天期投資級債不僅提供穩定息收，更具備價格上漲潛力，可望成為下半年資產配置核心。

全球貿易政策再添變數，美國總統川普宣布不延長7月9日到期的對等關稅暫緩期，歐盟雖表態願接受10%普遍關稅但要求特定產業豁免，美加貿易談判亦可能重啟。FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊表示，各國與美國的關稅政策談判正在進行中，訊息分歧且充滿不確定性。

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洪慧珊分析，就貨幣政策觀察，Fed雖維持基準利率在4.25%至4.5%區間不變，但同時警示停滯性通膨風險，並下調2025年經濟成長預期至1.4%，上調核心通膨預估至3.1%。洪慧珊指出，近期美國經濟數據好壞參半，30年期美債殖利率在4.75%-5%區間震盪走跌，反映市場對降息預期升溫。

洪慧珊進一步表示，在當前關稅議題及匯率波動帶來市場震盪之際，反而提供投資人逢低布局的良機。專家建議投資人可考慮運用債券型ETF進行資產配置，以債息收入為投資首要考量，透過地區、產業的分散配置，降低單一風險影響，同時把握現階段較佳的進場時機。

