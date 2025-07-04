美國夥伴被收購　中裕：愛滋新藥合作穩定、營運不受影響

▲中裕與 Theratechnologies 就 HIV 抗藥性藥物 Trogarzo 的合作關係持續穩定。（示意圖／路透）

記者高兆麟 ／台北報導

針對美國醫療製造商 Future Pak 宣布將收購 Theratechnologies 的消息，中裕（4147）今（4）日表示，與 Theratechnologies 就 HIV 抗藥性藥物 Trogarzo 的合作關係持續穩定，雙方原有的北美與歐洲市場授權銷售協議仍然有效，未受此次收購案影響。

根據公告，Theratechnologies 已與 Future Pak 關係企業 CB Biotechnology 簽署最終協議，將以每股 3.01 美元現金與最高每股 1.19 美元的或有價值權利（CVR）被收購，交易總額最高達 2.54 億美元，預計於 2025 年第4季完成。

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中裕強調，自 2016 年雙方簽署為期12年的合作協議以來，Theratechnologies 作為 Trogarzo 在美國與加拿大的獨家商業化夥伴，負責推廣與銷售工作，並於 2017 年擴及至歐洲市場，期間雙方共同投入產品優化，包括靜脈注射與 IV-push 劑型等臨床應用改進。

中裕指出，Future Pak 此次收購動作，代表市場對 Theratechnologies 旗下產品平台，如 Trogarzo 與 EGRIFTA 的成長潛力持樂觀態度，未來營運預期將有資源整合綜效，CVR 內容也將視未來 36 個月的業績表現進行發放。

公司進一步說明，Trogarzo 作為針對多重抗藥性 HIV-1 感染者的重要治療選項，其臨床價值與市場潛力明確。未來在 Future Pak 支援下，相關臨床、法規及物流銜接作業皆可無縫過渡，產品供應與病患權益不受影響。

中裕強調，收購案對既有合作條件、供應鏈安排與市場推進策略均不構成變動，公司將與 Theratechnologies 及 Future Pak 密切合作，持續拓展 Trogarzo 全球市場佈局。

