台美對等關稅追進度 經長郭智輝：還在談判

美國對等關稅談判即將在7月9日到期，外界好奇台美談判進度如何，經長郭智輝今（7）日赴立法院經濟委員會接受質詢前接受媒體堵訪，郭以「還在談判」回應。

國票金攻漲停！股權爭奪消息再起 官股競相增加持股

國票金（2889）再傳經營權之爭，市場傳出，財政部已下達通知公股行庫進場加碼國票金，泛公股行庫總持股不低於本屆董事改選時為準，可望逼近10%持股，公股加入董監改選戰局，激勵今（7）日國票金股價開高走高，直奔15.7元漲停價位，至10點24分仍有逾2萬張委買單排隊等買，成為14家金控中唯一飆股。

面板廠彩晶南科廠火警 公司：閒置廠房「災損有待盤點」

台南市新市區環西路一段的瀚宇彩晶公司（彩晶6116）南科廠，7日清晨7時33分發生火警，彩晶表示，目前火勢已撲滅，該處為閒置廠房，無人員損傷，至於災損，還有待進一步盤點。

國票金自結前6月稅後盈餘6.5億元年減率45％ EPS 0.19元

國票金（2889）公布6月份自結稅後盈餘3.04億元，累計1至6月份稅後盈餘6億5698萬元，年減幅45.83%，每股稅後盈餘0.19元，6月底每股淨值12.09元。

樺晟前董座證實辭世 轉型廚餘回收力拚保住上櫃資格

樺晟（3202）前董事長魏孝秦證實辭世，由李明秋擔任董事長，李明秋表示，魏孝秦在離世前已經規畫樺晟轉型計畫，其中，在環保循環經濟領域方面，已在三峽興建完畢有機廢棄物再利用設備廠，已經與新北市政府完成簽約，也正式處理新北市的廚餘回收，該項業務將成為公司未來金雞母。

DDR4缺貨價量狂升 威剛繳出最強6月與第二季營運表現

在上游原廠規畫停產DDR4的驅動下，DRAM市場需求及現貨價格大幅飆升，DDR4現貨價已大幅超越合約價，推動記憶體模組大廠威剛科技（3260）繼4月、5月連創同期新高後，又以最強6月再攀逾15年來單月營收高峰，年增近6成達46.98億元。第二季營收127.84億元也同步刷新15年半以來單季高點，雙雙繳出歷年同期新高。

3檔主動式ETF買氣升溫 6月來吸粉近5千人

上周台股原型ETF受益數人減少超過4萬人，相較之下3檔主動式台股ETF的買氣依舊強勁，上週受益人數逆勢增加1583人，統計自6月以來多了4887人。其中，主動統一台股增長（00981A）最受投資人追捧，上週漲幅、上週受益人數增幅，和自6月以來的受益人數增幅均為同類商品的第一名，成為最強黑馬。

快訊／台股收盤大跌118.78點 台積電跌5元至1080

台股今（7日）開高走低，加權指數終場大跌118.78點，以22428.72點作收，跌幅0.53％，成交量2600.04億元。

7月除息債券ETF 投資人數逆勢揚前5檔年化配息率在5％以上

7月第一周全球股多頭揚升，98檔債券ETF整體投資人數些微減少2421人，不過，Cmoney資料顯示，52檔本月除息債券ETF，有16檔投資人數逆勢增加，其中投資人數成長前五名為：第一金優選非投債（00981B）、凱基新興債10+（00749B）、台新美元銀行債（00842B）、凱基科技債10+（00750B），及中信新興亞洲債（00848B）等，這幾檔本月除息債券ETF年化配息率在5～10%間。

AI晶片出貨延遲 三星Q2營業利潤恐暴跌39%創六季來新低

南韓科技巨頭三星電子預計將於本週二（8日）公布2024年第二季財報，市場普遍預期，受人工智慧（AI）高頻寬記憶體（HBM）晶片供應延宕影響，營業利益恐大減至6.3兆韓元（約46.2億美元），較去年同期銳減39%，並創下近六季以來最低水準。