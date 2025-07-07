快訊／台股收盤大跌118.78點　台積電跌5元至1080

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（7日）開高走低，加權指數終場大跌118.78點，以22428.72點作收，跌幅0.53％，成交量2600.04億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲2.64點開出，指數開高走低，盤中最高達22550.5點，最低22294.11點，終場收在22428.72點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1080元，跌幅0.46％；鴻海（2317）維持平盤至161元；聯發科（2454）下跌10元至1280元；廣達（2382）下跌1元來到277元；長榮（2603）下跌5元至195.5元。
今天漲幅前5名個股為今皓（3011）上漲1.25元，漲幅10％；州巧（3543）上漲2元，漲幅9.93％；中華化（1727）上漲2.3元，漲幅9.91％；國票金（2889）上漲1.4元，漲幅9.79％；高林股（1531）上漲1.15元，漲幅9.66％。
跌幅前5名個股則為振樺電（8114）下跌23.5元，跌幅8.27％；迅得（6438）下跌13.5元，跌幅8.18％；創見（2451）下跌9元，跌幅7.5％；聯策（6658）下跌5.9元，跌幅6.71％；康霈*（6919）下跌85元，跌幅6.42％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|今皓（3011）
|13.75
|▲1.25
|▲10.0％
|州巧（3543）
|22.15
|▲2.0
|▲9.93％
|中華化（1727）
|25.5
|▲2.3
|▲9.91％
|國票金（2889）
|15.7
|▲1.4
|▲9.79％
|高林股（1531）
|13.05
|▲1.15
|▲9.66％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|振樺電（8114）
|260.5
|▼23.5
|▼8.27％
|迅得（6438）
|151.5
|▼13.5
|▼8.18％
|創見（2451）
|111.0
|▼9.0
|▼7.5％
|聯策（6658）
|82.0
|▼5.9
|▼6.71％
|康霈*（6919）
|1240.0
|▼85.0
|▼6.42％
資料來源：證交所
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