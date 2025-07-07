3檔主動式ETF買氣升溫　6月來吸粉近5千人

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

上周台股原型ETF受益數人減少超過4萬人，相較之下3檔主動式台股ETF的買氣依舊強勁，上週受益人數逆勢增加1583人，統計自6月以來多了4887人。其中，主動統一台股增長（00981A）最受投資人追捧，上週漲幅、上週受益人數增幅，和自6月以來的受益人數增幅均為同類商品的第一名，成為最強黑馬。

根據CMoney統計的最新數據顯示， 3檔主動式台股ETF中，買氣第一名為主動統一台股增長（00981A），自6月以來（5/29至7/4）受益人數增幅高達21.5%，增加2,406人；第二名則是主動群益台灣強棒（00982A），增幅約9.2%，增加1504人；主動野村臺灣優選（00980A）增幅約6.6%，增加977人。另外，結算上週65檔台股原型ETF中，只有7檔ETF受益人數為正成長，3檔主動式ETF都名列其中。主動統一台股增長（00981A）單週漲幅近2.5%、單週受益人數增幅約5.6%，兩項數據雙雙位居主動式台股ETF之首。

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統一台股增長主動式ETF（00981A）經理人陳釧瑤表示，關稅豁免即將到期，市場等待美台談判結果出爐；再加上第二季企業獲利表現或將受到匯損干擾；這兩大因素令市場短期內觀望情緒轉濃。此階段宜選股不選市，台股正值除權息旺季，看好高殖利率概念股將成為資金避風港。且ASIC AI晶片可望持續放量，投資人不妨挑選下半年訂單能見度較高，且受匯率影響較小之供應鏈逢低布局。

