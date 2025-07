華航宣布與美國紐約甘迺迪機場策略合作 明年進駐全新第一航廈

中華航空(2610)正式宣布明年進駐紐約甘迺迪國際機場(JFK)全新打造的第一航廈(The New Terminal One at JFK),美東時間 7 月 7 日總經理陳漢銘親自率隊前往紐約出席合作儀式,攜手當地重要夥伴,帶給旅客嶄新的服務體驗,展現華航對北美市場的高度重視,更是持續拓展紐約航線的重要里程碑。