家登新北家崎大樓落成　董座：盼發揮北部人才優勢

K-Pop Masterz首度登台 永豐卡友優先購

永豐銀行冠名贊助《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》演唱會下(8)月10日首度登台,亦是史上第一場於台中市亮相的韓流音樂盛典。永豐銀行表示,冠名贊助《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》演唱會,展現永豐對年輕族群與流行文化的高度支持;永豐銀行全卡友本周五(11日)12時起享優先購票權,提前入手夢幻門票。永豐銀行致力將金融服務延伸至日常生活娛樂,實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life」的企業願景。