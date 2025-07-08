家登新北家崎大樓落成　董座：盼發揮北部人才優勢

▲家登董事長邱銘乾（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新北報導

半導體設備大廠家登精密（3680）今日喜迎新北新據點家崎大樓落成，現場新創總會、國際獅子會等貴賓雲集，技嘉集團總經理李宜泰亦親自到場，見證雙方緊密的合作關係及家登持續在土城這塊土地上深耕發芽、永續發展的決心。

家崎大樓是土城工業區立體化政策方案下的第一座大樓，新北市副市長陳純敬親臨啟用典禮，表示此次家登集團研發與生產基地的落成，正是新北市半導體精密製造聚落中的關鍵節點，盼推動先進製程與高潔淨度材料應用，帶動產業價值鏈整體升級。同時也感謝家登集團董事長邱銘乾長期深耕新北、持續加碼投資，為城市注入強勁的科技創新動能。

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邱銘乾說，半導體大廠搶人才，家登在南科工廠中低階沒問題，但在研發或高階形成壓力，因為招募員工要下去南部有壓力，沒有人想下去，雖然南部也有配套措施，但成效沒達成預期，在2019年的時候，當年南科第一工廠被台積電收走，拿一筆資金回來這裡，從2020買土地開始興建，選這裡也很簡單，因為離總部走路五分鐘，旁邊還有2450坪的建地，已經準備好，用都市更新的方式來申請建造。

邱銘乾也說，大台北地區有優勢，在整個台灣還是人才最多，這裡捷運三鶯線即將開工，來這裡設辦公室以外的工廠，也是接近重要供應商，在北部設工廠很重要，不然南部廠只要有失誤，就會影響交貨。

邱銘乾也回憶，他18歲時從海山高工畢業後第一份工作，就在隔壁，當時月薪只有一萬多塊錢，高中畢業就來這邊騎摩托車上班，在那邊上班八個月，現在能在以前老東家旁邊有一棟大樓，對他來說也是有特別意義，而且他本身三峽人，讀海山高工，所以也算是投資家鄉，這是感情面的因素。

近期全球產業局勢變化劇烈，預期全球的貿易環境會更趨挑戰，家登集團為因應企業持續營運，分散工廠集中之風險，於2020年8月7日斥資4.87億元新台幣向益州集團取得基地870.29坪，並陸續整合周邊畸零地至901.45坪，建造地下三層，地上七層，每層挑高6至7.5米的研發及生產基地，共計5248.07坪，於2020年4月27日開工動土，2024年5月9日上樑，並於今年終於完工落成並啟用，這造價16億的集團大樓將會成為家登與子公司家崎科技重要的研發與生產基地。

家登將大客戶的需求、良率、效率擺在第一位，致力於提供零時差、高品質的服務，土城是家登深耕成長的地方，家登在這裡進一步打造研發生產基地，讓子公司-家崎科技進駐之後，能善用北部人才匯集、資源整合之優勢，加速研發效能，專心致志發展半導體高階零件與耗材，為客戶帶來兼具效率與品質的解決方案。家登將在此嶄新的環境，以服務為導向，協同客戶創造新價值，持續貢獻台灣在AI與高階運算領域的競爭力。