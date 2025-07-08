ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

家登新北家崎大樓落成　董座：盼發揮北部人才優勢

▲▼家登董事長邱銘乾。（圖／記者高兆麟攝）

▲家登董事長邱銘乾（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新北報導

半導體設備大廠家登精密（3680）今日喜迎新北新據點家崎大樓落成，現場新創總會、國際獅子會等貴賓雲集，技嘉集團總經理李宜泰亦親自到場，見證雙方緊密的合作關係及家登持續在土城這塊土地上深耕發芽、永續發展的決心。

家崎大樓是土城工業區立體化政策方案下的第一座大樓，新北市副市長陳純敬親臨啟用典禮，表示此次家登集團研發與生產基地的落成，正是新北市半導體精密製造聚落中的關鍵節點，盼推動先進製程與高潔淨度材料應用，帶動產業價值鏈整體升級。同時也感謝家登集團董事長邱銘乾長期深耕新北、持續加碼投資，為城市注入強勁的科技創新動能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱銘乾說，半導體大廠搶人才，家登在南科工廠中低階沒問題，但在研發或高階形成壓力，因為招募員工要下去南部有壓力，沒有人想下去，雖然南部也有配套措施，但成效沒達成預期，在2019年的時候，當年南科第一工廠被台積電收走，拿一筆資金回來這裡，從2020買土地開始興建，選這裡也很簡單，因為離總部走路五分鐘，旁邊還有2450坪的建地，已經準備好，用都市更新的方式來申請建造。

邱銘乾也說，大台北地區有優勢，在整個台灣還是人才最多，這裡捷運三鶯線即將開工，來這裡設辦公室以外的工廠，也是接近重要供應商，在北部設工廠很重要，不然南部廠只要有失誤，就會影響交貨。

邱銘乾也回憶，他18歲時從海山高工畢業後第一份工作，就在隔壁，當時月薪只有一萬多塊錢，高中畢業就來這邊騎摩托車上班，在那邊上班八個月，現在能在以前老東家旁邊有一棟大樓，對他來說也是有特別意義，而且他本身三峽人，讀海山高工，所以也算是投資家鄉，這是感情面的因素。

近期全球產業局勢變化劇烈，預期全球的貿易環境會更趨挑戰，家登集團為因應企業持續營運，分散工廠集中之風險，於2020年8月7日斥資4.87億元新台幣向益州集團取得基地870.29坪，並陸續整合周邊畸零地至901.45坪，建造地下三層，地上七層，每層挑高6至7.5米的研發及生產基地，共計5248.07坪，於2020年4月27日開工動土，2024年5月9日上樑，並於今年終於完工落成並啟用，這造價16億的集團大樓將會成為家登與子公司家崎科技重要的研發與生產基地。

家登將大客戶的需求、良率、效率擺在第一位，致力於提供零時差、高品質的服務，土城是家登深耕成長的地方，家登在這裡進一步打造研發生產基地，讓子公司-家崎科技進駐之後，能善用北部人才匯集、資源整合之優勢，加速研發效能，專心致志發展半導體高階零件與耗材，為客戶帶來兼具效率與品質的解決方案。家登將在此嶄新的環境，以服務為導向，協同客戶創造新價值，持續貢獻台灣在AI與高階運算領域的競爭力。

關鍵字： 家登

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【免費加湯？】台南麻豆「真流水席」離席時開始狂風暴雨！

推薦閱讀

川普關稅航海王遇亂流！陽明湧逾萬張棄息賣壓　長榮貼息苦戰

川普關稅航海王遇亂流！陽明湧逾萬張棄息賣壓　長榮貼息苦戰

航海王除息氣勢遭遇川普關稅亂流攪局，即將除息的陽明（2609）近日股價走疲，今（8）日開低走低，開盤1小時下跌近1%，航海王3雄僅配息金額最高的一哥長榮（2603）在平盤附近游走，三雄填息路艱辛。

2025-07-08 10:15
官股加碼！國票金連兩天漲停　股價創一年多新高

官股加碼！國票金連兩天漲停　股價創一年多新高

市場傳出，財政部已下達通知公股行庫進場加碼國票金（2889），泛公股行庫總持股不低於本屆董事改選時為準，可望逼近10%持股，激勵今（8）日國票金股跳空漲停以17.25元開出，創下2024年7月以來近高價位，至9點47分成交量達7.5萬多張，漲停委買仍有11萬多，股價連續兩天漲停，惟昨（7）日三大法人站在賣方，總計調節7742張。

2025-07-08 10:18
半導體廠家登看川普關稅「影響需求」　嘆匯損避險更頭疼

半導體廠家登看川普關稅「影響需求」　嘆匯損避險更頭疼

半導體設備大廠家登精密（3680）今日喜迎新北新據點家崎大樓落成，董事長邱銘乾在接受媒體聯訪時也針對關稅表示，關稅會造成需求減少，雖然家登的半導體產品沒有替代品，都是客戶付關稅，但還是會擔心影響採購總量，影響多少也還有待觀察，至於匯率問題，邱銘乾則坦言，確實有面對到匯損的問題，這點還在跟公司財務討論中。

2025-07-08 10:04
快訊／大雨灌不停！中彰投26地淹水警戒　25鄉鎮市列一級

快訊／大雨灌不停！中彰投26地淹水警戒　25鄉鎮市列一級

颱風丹娜絲雖已遠離，但中部地區大雨釀災未停。經濟部水利署今（8）日中午對台中、彰化、南投3縣市共26地發布淹水警戒，其中包括彰化二林鎮、北斗鎮、鹿港鎮、員林市等25鄉鎮市皆因淹水嚴重，已列為一級。

2025-07-08 12:08
小資注意！4銀行活儲1元起息　13家存5000元有利

小資注意！4銀行活儲1元起息　13家存5000元有利

小資族靠新台幣存款理財大不易，銀行公會統計，38家銀行中，僅王道銀行、將來銀行、LINE Bank與樂天銀行活儲接受1元起息；加上台銀等13家銀行活儲起息設定在5000元，其餘提供活儲服務的業者多要求必須存滿1萬元才開始計息。

2025-07-08 06:03
川普關稅坐等放榜　謝金河：台灣沒有跟美國翻臉的空間

川普關稅坐等放榜　謝金河：台灣沒有跟美國翻臉的空間

美國總統川普針對第一波14國發出關稅稅率通知，台灣暫未列其中，財訊傳媒董事長謝金河以「川普的關稅驚嚇又在眼前」在臉書上發文指出，台灣的汽車關稅沒有日本那麼難解決，也有人認為是美牛，美豬及農產品的問題，這些項目產值都不大，但台灣沒有跟美國翻臉破局的空間。

2025-07-08 11:11
快訊／川普關稅「含糖效應」！　日圓現鈔「0.2019」直奔史上最甜

快訊／川普關稅「含糖效應」！　日圓現鈔「0.2019」直奔史上最甜

美國總統川普政府對日課徵25%關稅，哈日族爽嚐「含糖效應」。由於日圓兌美元今（8）日亞洲早盤貶破146大關，至上午9點15分左右來到146.44，貶0.28%，由於新台幣貶勢不如日圓，台銀日圓現鈔賣出價上午9點開盤直接追平史上最甜價0.2025，16分鐘後又以「0.2019」刷新史上最甜，銀行換匯系統成交量能明顯增加。

2025-07-08 09:26
K-Pop Masterz首度登台　永豐卡友優先購

K-Pop Masterz首度登台　永豐卡友優先購

永豐銀行冠名贊助《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》演唱會下（8）月10日首度登台，亦是史上第一場於台中市亮相的韓流音樂盛典。永豐銀行表示，冠名贊助《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》演唱會，展現永豐對年輕族群與流行文化的高度支持；永豐銀行全卡友本周五（11日）12時起享優先購票權，提前入手夢幻門票。永豐銀行致力將金融服務延伸至日常生活娛樂，實踐「翻轉金融　共創美好生活 Together, a better life」的企業願景。

2025-07-08 13:55
即使15%關稅、加計匯率後與解放日出口成本相當　衝擊出口與運輸業

即使15%關稅、加計匯率後與解放日出口成本相當　衝擊出口與運輸業

中經院院長連賢明3日透露，從英國的10%到越南的20%，台灣對等關稅應該和原先中經院所預估15-20％相去不遠，但有法人評估，即使台灣對等關稅從32%降至15%，但加計新台幣升值後，出口成本與4月2日解放日台灣關稅稅率被列為32%相當，製造業及海空運輸均受衝擊。

2025-07-08 13:36
快訊／台股收盤下跌66.45點　台積電持平至1080

快訊／台股收盤下跌66.45點　台積電持平至1080

台股今（8日）開低走低，加權指數終場下跌66.45點，以22362.27點作收，跌幅0.3％，成交量2720.28億元。

2025-07-08 13:35

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大雨灌不停！中彰投26地淹水警戒　25鄉鎮市列一級

還沒來電！台南、嘉義近19萬戶一片黑

快訊／川普關稅「含糖效應」！　日圓現鈔「0.2019」直奔史上最甜

快訊／無懼川普課25％關稅　日經開盤逆勢漲

關稅受惠受害台廠一文看　台股3大沙盤推演藏「需求透支」隱憂

樺晟前董座證實辭世　轉型廚餘回收力拚保住上櫃資格

小資注意！4銀行活儲1元起息　13家存5000元有利

川普關稅未提台灣！台積電跌10元至1070　台股下跌逾180點

台積電買點　達人2步驟抓出

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366