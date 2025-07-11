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電信三雄2025上半年獲利出爐　排名不變中華電信穩居龍頭

記者蘇晟彥／綜合報導

電信三雄 10日公布 6月營運績效，中華電信受惠於網路數據中心、雲端服務年營收增幅，營業淨利為40.4億元、EPS達0.44元穩居龍頭地位；台灣大哥大則在5G專案、獨門專案不斷成長，營業利益18.5億元EPS為0.41元；遠傳電信則持續穩健進行，稅後淨利年成長率達到3.3%，EPS為新台幣0.32元。此外，三雄也統一公佈上半年表現，中華電信、台灣大哥大及遠傳電信 EPS分別為2.57元、2.30元及1.83元。

▼中華電信 6月EPS達0.44元穩居龍頭地位。

▲嘉義市政府攜手中華電信AI科技執法。（圖／記者林敬旻攝）


中華電信表示，114年6月營業收入較去年同期成長5.8%，創下歷年同期新高，主要受惠於資訊與通信技術(ICT)業務強勁的成長動能，以網路數據中心(IDC)與雲端服務年營收增幅超過40%，表現最為亮眼，主因機房客戶對設備代管需求持續攀升，且相關經常性營收亦同步成長。智慧聯網營收也因智慧能源及智慧建築專案完工入帳，推升營收年增率超過60%，貢獻卓著。5G企業專網則成功應用於文化展演，創造營收。整體而言，ICT業務營收增幅接近25%，為本月營收成長的主要驅動力。

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公司核心業務營收亦穩定向上攀升。寬頻業務受惠數位轉型趨勢，營收年增率達2.6%，其中300Mbps以上的高速用戶數持續維持雙位數成長，顯示市場對高速上網服務的需求持續增加。行動業務則受5G升速方案推動及用戶數穩步成長的帶動，行動月租營收年增率達2.8%，展現健康的成長動能。

累計至2025年6月，中華電信合併營業收入達1,125.4億元，營業淨利為250.7億元，稅前淨利為258.3億元，歸屬母公司業主淨利為199.7億元，每股盈餘2.57元。中華電信強調，累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘等指標皆超越年度財測高標。
 

台灣大哥大114年6月份電信業務營業利益延續雙位數年成長，單月金額創下七年以來新高。其中，行動服務營收連續五個月呈現月增趨勢，再創今年以來新高，主要受惠於持續運用5G專案與獨門方案升售，帶動智慧型手機月租ARPU的穩定提升，月租用戶退租率亦維持歷史低點。電商業務受618年中大促帶動，營收攀升至今年新高；在電信業務穩健成長及基站整合效益持續發酵的帶動下，整體稅後淨利亦較去年同期成長逾9%，單月EPS達0.41元。

114年6月份自結合併營收162.5億元，營業利益18.5億元，稅後淨利12.4億元，EPS為0.41元。114年自結累計前半年營收956.4億元，營業利益103.2億元，較去年同期成長7%，稅後淨利為69.4億元，EPS達2.30元，均較去年同期成長12%。
 

遠傳電信6月份遠傳合併總營收為新台幣83.02億元；EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）與稅後淨利延續穩健成長動能，年成長率分別為4.8%、3.3%，達到新台幣31.55億元與11.53億元，皆創下單月同期歷史新高。6月份單月每股盈餘（EPS）為新台幣0.32元。

累計至今年6月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利年成長率分別為1.1%、5.8%和9.2%，達到新台幣512.68億元、188.67億元和66.16億元；不僅合併總營收與合併EBITDA再創歷史新高，稅後淨利同步創下19年同期新高，累計每股盈餘(EPS)達新台幣1.83元。2025上半年合併EBITDA、稅後淨利皆超越財測目標，分別達到102.2%與104.4%，維持穩健成長。

關鍵字： 電信

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