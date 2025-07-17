中信金榮膺IDC三大獎　數位支付、永續金融、智慧保險亞洲居領先

▲▼中國信託金控榮膺IDC「2025亞太金融創新服務獎」三項大獎，由中國信託銀行支付金融事業處處長陳德風資深副總經理（右）、中國信託金控企業永續部部長孫紀蘭副總經理（中），與台灣人壽客戶服務三部部長賴其煥協理（左）代表受獎。（圖／中國信託金控提供，下同）

記者陳瑩欣／台北報導

中國信託金融控股公司（簡稱「中國信託金控」）在金融創新與營運韌性的卓越表現，再獲國際級機構認可！子公司中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）及台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）於今（17）日獲全球知名科技市場研究與顧問諮詢機構IDC（International Data Corporation，國際數據資訊）主辦「2025亞太金融創新服務獎」（Financial Insights Innovation Awards 2025, FIIA）「亞洲最佳創新銀行」（Most Innovative Bank in Asia）、「亞洲永續金融領導企業」（Leader in Sustainable Finance in Asia），以及「亞洲智慧保險領導企業」（Leader in Intelligent Insurance in Asia）三大殊榮，足見中國信託金控數位轉型的經營實力。

▲中國信託金控拿下IDC「2025亞太金融創新服務獎」三項大獎，足見中國信託金控數位轉型的經營實力。

「2025亞太金融創新服務獎」頒獎典禮假新加坡濱海灣金沙酒店舉行，由中國信託銀行支付金融事業處處長陳德風資深副總經理、中國信託金控企業永續部部長孫紀蘭副總經理，與台灣人壽客戶服務三部部長賴其煥協理代表受獎。中國信託銀行「中國信託支付新藍海計畫」以差異化產品及服務滿足年輕客群需求，「中國信託帳戶跨境支付服務」率先推出跨境帳戶直連服務，提供消費者快速、安全且低手續費之跨境交易體驗；「嵐山豬豬」以支付連結小額投資產品，小資族群可透過信用卡（含簽帳金融卡）交易管理零錢，讓財務規畫融入日常生活。此外，針對年輕族群創業的收款痛點，推出「手機刷卡機」服務，降低中小型商戶購置收款設備與維運成本，同時開發數位申請平臺，提高申請流程效率並確保資料交換安全，獲選為「亞洲最佳創新銀行」。

▲台灣人壽以首創「高齡錄音AI智能質檢」獲頒「亞洲智慧保險領導企業」，由台灣人壽客戶服務三部部長賴其煥協理（左）代表受獎。

此外，中國信託銀行率先投入研發且專為金融機構設計的「AI碳金融管理平臺」也獲得「亞洲最佳永續金融銀行」。中國信託銀行洞察全球氣候變遷與淨零轉型所帶來的挑戰，結合碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF）的方法論與數位科技，涵蓋商用不動產、電廠融資及中長期企業授信等多元應用場景，即時分析融資組合的碳排放表現，強化碳風險管理與永續授信決策，實踐淨零減碳目標。透過「淨零及數位」雙軸轉型，中國信託銀行為金融業提供可複製、可擴散的創新解決方案，展現中國信託銀行在綠色金融科技（Green Fintech）的前瞻布局，今年更持續在合作夥伴及新加坡、泰國、印尼等東南亞政府支持下，攜手當地金融機構導入PCAF財務碳排方法論及AI碳金融管理平臺，共同推動金融業發揮更大永續影響力。

▲中國信託銀行以專為金融機構設計的「AI碳金融管理平臺」拿下「亞洲永續金融領導企業」，由中國信託金控企業永續部部長孫紀蘭副總經理（左）代表受獎。

台灣人壽則以首創「高齡錄音AI智能質檢」獲頒「亞洲智慧保險領導企業」，將業務員與客戶對答內容透過即時線上驗證、糾錯，提高錄音成功率，避免多次錄音打擾客戶，大幅優化樂齡客群保險體驗，更成功提升後臺覆審效率，達成風險管控及體貼客戶雙重效果，以客戶為中心解決痛點，透過有溫度的數位力，展現普惠金融，公平待客友善服務無所不在。

▲中國信託銀行「中國信託支付新藍海計畫」拿下「亞洲最佳創新銀行」，由中國信託銀行支付金融事業處處長陳德風資深副總經理（右）代表受獎。

IDC為全球領先的科技市場研究與顧問機構，「亞太金融創新服務獎」評選自成立以來已逾20年，深具國際指標性與業界公信力，吸引來自亞太區金融與科技領域的重要機構與領袖與會，聚焦人工智慧時代下的金融創新與永續發展趨勢，中國信託金控以數位力拓展支付場景、推動永續金融發展與普惠金融，拿下三大獎肯定，未來將持續以強勁的數位核心競爭力接軌國際，打造「臺灣第一、亞洲領先」的金融領導品牌。