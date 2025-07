中信金榮膺IDC三大獎　數位支付、永續金融、智慧保險亞洲居領先

▲▼中國信託金控榮膺IDC「2025亞太金融創新服務獎」三項大獎,由中國信託銀行支付金融事業處處長陳德風資深副總經理(右)、中國信託金控企業永續部部長孫紀蘭副總經理(中),與台灣人壽客戶服務三部部長賴其煥協理(左)代表受獎。(圖/中國信託金控提供,下同)

中國信託金融控股公司(簡稱「中國信託金控」)在金融創新與營運韌性的卓越表現,再獲國際級機構認可!子公司中國信託商業銀行(簡稱「中國信託銀行」)及台灣人壽保險公司(簡稱「台灣人壽」)於今(17)日獲全球知名科技市場研究與顧問諮詢機構IDC(International Data Corporation,國際數據資訊)主辦「2025亞太金融創新服務獎」(Financial Insights Innovation Awards 2025, FIIA)「亞洲最佳創新銀行」(Most Innovative Bank in Asia)、「亞洲永續金融領導企業」(Leader in Sustainable Finance in Asia),以及「亞洲智慧保險領導企業」(Leader in Intelligent Insurance in Asia)三大殊榮,足見中國信託金控數位轉型的經營實力。

「2025亞太金融創新服務獎」頒獎典禮假新加坡濱海灣金沙酒店舉行,由中國信託銀行支付金融事業處處長陳德風資深副總經理、中國信託金控企業永續部部長孫紀蘭副總經理,與台灣人壽客戶服務三部部長賴其煥協理代表受獎。中國信託銀行「中國信託支付新藍海計畫」以差異化產品及服務滿足年輕客群需求,「中國信託帳戶跨境支付服務」率先推出跨境帳戶直連服務,提供消費者快速、安全且低手續費之跨境交易體驗;「嵐山豬豬」以支付連結小額投資產品,小資族群可透過信用卡(含簽帳金融卡)交易管理零錢,讓財務規畫融入日常生活。此外,針對年輕族群創業的收款痛點,推出「手機刷卡機」服務,降低中小型商戶購置收款設備與維運成本,同時開發數位申請平臺,提高申請流程效率並確保資料交換安全,獲選為「亞洲最佳創新銀行」。

此外,中國信託銀行率先投入研發且專為金融機構設計的「AI碳金融管理平臺」也獲得「亞洲最佳永續金融銀行」。中國信託銀行洞察全球氣候變遷與淨零轉型所帶來的挑戰,結合碳核算金融聯盟(Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF)的方法論與數位科技,涵蓋商用不動產、電廠融資及中長期企業授信等多元應用場景,即時分析融資組合的碳排放表現,強化碳風險管理與永續授信決策,實踐淨零減碳目標。透過「淨零及數位」雙軸轉型,中國信託銀行為金融業提供可複製、可擴散的創新解決方案,展現中國信託銀行在綠色金融科技(Green Fintech)的前瞻布局,今年更持續在合作夥伴及新加坡、泰國、印尼等東南亞政府支持下,攜手當地金融機構導入PCAF財務碳排方法論及AI碳金融管理平臺,共同推動金融業發揮更大永續影響力。

台灣人壽則以首創「高齡錄音AI智能質檢」獲頒「亞洲智慧保險領導企業」,將業務員與客戶對答內容透過即時線上驗證、糾錯,提高錄音成功率,避免多次錄音打擾客戶,大幅優化樂齡客群保險體驗,更成功提升後臺覆審效率,達成風險管控及體貼客戶雙重效果,以客戶為中心解決痛點,透過有溫度的數位力,展現普惠金融,公平待客友善服務無所不在。

IDC為全球領先的科技市場研究與顧問機構,「亞太金融創新服務獎」評選自成立以來已逾20年,深具國際指標性與業界公信力,吸引來自亞太區金融與科技領域的重要機構與領袖與會,聚焦人工智慧時代下的金融創新與永續發展趨勢,中國信託金控以數位力拓展支付場景、推動永續金融發展與普惠金融,拿下三大獎肯定,未來將持續以強勁的數位核心競爭力接軌國際,打造「臺灣第一、亞洲領先」的金融領導品牌。