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日本2關鍵痛失王座！國人海外刷卡　瑞士暴衝280%奪冠

▲▼海外刷卡示意照。（圖／兆豐銀提供）

▲海外刷卡示意照。（圖／兆豐銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國人旅遊新寵大洗牌！以往遙不可及的高物價瑞士已然崛起！根據兆豐銀行統計，今(114)年第2季海外刷卡消費漲幅最高國家，由瑞士以280%成長幅度穩居冠軍，遙遙領先第二名的韓國(成長26%)及第三名的澳洲(成長25%)，反觀國人最愛的日本簽帳金額竟意外下滑6%，跌破眾人眼鏡，業者觀察，日本受社群傳言「末日降臨」影響，致使民眾轉移旅遊目的地，加上日圓走弱頻現「甜甜價」，換算台幣導致刷卡消費金額衰退。

究竟高物價的瑞士為何能從「看看就好」的夢幻國度一躍而成台人刷卡消費新寵？兆豐銀行推估，這波消費熱潮背後，台幣升值功不可沒，不僅出國刷卡變得更加划算，同時也帶動台灣旅客旅遊偏好正在改變。

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尤其以高物價的瑞士為例，國人受惠升值利多，不僅更願意花較多旅費去享受阿爾卑斯山的湖光山色，出手血拚更不需綁手綁腳，尤其搭配信用卡消費，又可加乘利多，因此越來越多民眾不再只帶現金出門，適時運用高回饋的信用卡結帳，更能成為血拚利器。

以兆豐銀行發行的「利多御璽卡」為例，便是許多民眾出國必帶的消費神器，只要使用電子帳單且當期有一筆不限金額的國內消費，今年底前出國刷卡就能獲得3%回饋「無上限」的優惠，若是有申請銀行帳戶自扣，登錄成功還可多拿0.1%回饋(每期最高500元)，除了常見的亞洲美洲地區，即便是歐盟國家也都有回饋，相當適合喜歡無腦刷的民眾，消費之餘會有額外的驚喜優惠。

此外，看好暑假旅遊旺季，兆豐銀行也特別推出旅遊通路滿額回饋，只要在今(114)年9月底前持任一兆豐信用卡於國內外飯店、航空公司、13家旅行社與9大訂房網及體驗平台單月刷滿額，登錄後就能獲得最高6千元刷卡金回饋，包括雄獅、東南、易遊網、Agoda、Trip.com及Klook等都囊括在內，無論是喜歡團體旅遊或個人行的旅客都能把握，有興趣出遊的民眾不妨多加利用！

關鍵字： 旅遊瑞士信用卡消費兆豐銀行

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