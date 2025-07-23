▲上緯新材。（圖／翻攝上緯新材微信）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸目前全力研發AI及機器人產業，科創板公司上緯新材近日成為焦點。自7月9日以來，該公司股價連續上演漲停，至7月23日已錄得11個漲停板，累計漲幅超過640%。此次股價飆升的背後，主因是華為天才少年稚暉君的智元機器人擬收購上緯新材股份一事。

綜合陸媒報導，上緯新材早前公告，智元機器人計劃收購公司至少63.62%的股份，最多可達66.99%。此交易的總金額最高達21億元（約新台幣91.4億元）。完成股權轉讓後，上緯新材的控股股東將變更為智元機器人及其管理團隊共同持股的實體，實際控制人則將改為智元機器人創始人之一的鄧泰華，而核心團隊包括知名技術專家稚暉君。

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值得注意的是，上緯新材停牌前的股價僅為每股7.78元（約新台幣31.74元），而目前已突破40元（約新台幣163.21元），達到原定收購價格的5倍以上。以此推算，智元機器人的股權價值已超百億元（約新台幣435億元），浮盈超過80億元（約新台幣348億元）。

另外，上緯新材料股份有限公司的母公司上緯國際投資控股股份有限公司(股票代號3708)，主要從事特用化學品的研發、生產和銷售，其中也包括環保耐蝕樹脂、風電葉片樹脂等產品，受益於近日子公司的表現，股價從8號的新台幣71.26元，23日一路飆漲至108元。

▲▼智元機器人「靈犀X2」今年3月發表，結合AI展現強大互動力。（圖／翻攝智元機器人）



上緯新材公告發佈後不久，智元機器人與另一家明星企業宇樹科技雙雙中標了中移（杭州）信息技術有限公司的1.24億元（約新台幣5.4億元）人形機器人代工服務項目。其中，智元機器人負責全尺寸人形機器人部分，以7800萬元（約新台幣3.4億元）中標；宇樹科技則承接小尺寸人形機器人、算力背包及五指靈巧手部分，合同金額達4605萬元（約新台幣2億元）。

此外，港股上市公司優必選也在近日中標了一筆近億元（約新台幣4.35億元）的機器人設備採購項目，顯示人形機器人市場需求正在快速攀升。

智元機器人的核心人物之一稚暉君（本名彭志輝），是科技圈知名KOL及原華為天才少年。他憑藉卓越的技術能力被譽為「野生鋼鐵人」，並於2023年聯合創立智元機器人，擔任首席技術官。同年，智元推出首款具身智能機器人「遠征A1」，並於2025年再度發佈全球首個通用具身基座大模型GO-1，展現其技術創新的實力。

彭志輝的技術背景深厚，曾在華為天才少年計劃中負責AI芯片及算法研究，並以其自媒體作品吸引了大量粉絲。在創業後，他持續推動人形機器人產業的技術突破，致力於實現商業價值閉環。

▼華為天才少年稚暉君。（圖／翻攝微博／稚暉君）

