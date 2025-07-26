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英特爾Q2血虧「恐中止14A製程」　投下震撼彈股價暴跌

▲▼英特爾（Intel）。（圖／路透）

▲英特爾（Intel）考慮放棄14A先進製程，投下市場震撼彈。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國晶片大廠英特爾（Intel）24日盤後公布第二季財報，淨損29億美元（約台幣855億），還表示考慮中止開發下一世代的14A（1.4奈米）及後續製程技術。消息一出，為市場投下震撼彈，導致英特爾股價25日重挫超過9％。

根據英特爾最新公布的財報，第二季營收128.6億美元，年減7.3%，淨損29億美元，高於去年同期的16.1億美元。不過，儘管營收表現略優於市場預期，但淨虧損進一步擴大，這已經是英特爾連續6季虧損。

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英特爾執行長陳立武表示，目前18A製程進入量產是當前首要任務，這不僅有助於吸引外部晶圓代工客戶，也有助於爭取美國政府等關鍵客戶的信任。

最令市場震驚的是，英特爾提交給美國證交會的季度財報指出，若無法取得外部大客戶的具體承諾，或該製程未能達到關鍵里程碑，將放緩或終止開發14A及以下製程技術。

消息一出，被外界解讀為英特爾考慮退出先進製程競賽，為市場投下震撼彈，股價25日開盤重挫，盤中暴跌超過9％。

晶片業分析機構Semianalysis指出，英特爾這家曾定義「摩爾定律」的企業，首次評估退出尖端製程，往後所有人恐怕只能討論台積電的壟斷地位，美國製造半導體恐將成為絕響。

目前英特爾是美國唯一具備先進運算晶片量產能力的廠商，若真的放棄開發14A製程，不僅是對美國晶片製造業的一大打擊，未來更高密度與效能要求的設計，也將更加仰賴台積電代工。

▼英特爾CEO陳立武。（圖／記者高兆麟攝）

▲▼新任英特爾CEO陳立武。（圖／記者高兆麟攝）

 

關鍵字： 英特爾晶片先進製程台積電

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