豪雨灌嘉義近萬戶停電 台電：2071戶搶修中

大豪雨今（28）日猛灌雲嘉南，台電統計，嘉義至今日下午2點曾經停電戶數高達9614戶，逼近萬戶，經積極搶修後已復恢7543戶，仍有2071戶待復電。

台積電嘉義AP7廠淹水停工 公司：現場防災相關作業組員待命

受到低壓帶加上西南風影響，雲嘉南地區今日遭到大雷雨轟炸，台積電嘉義先進封裝AP7廠也發生淹水情形，工作人員只能泡在黃泥水準備工作，台積電表示，今天嘉義停止上班上課，AP7目前也是停工狀態，只剩留守人員，會再檢視淹水情況。

資策會與威剛簽署合作備忘錄 共推AI軟硬整合與應用落地

為加速臺灣AI技術多元應用與產業落地，資策會與全球記憶體模組大廠威剛科技（3260）正式簽署合作備忘錄（MOU），建立長期策略夥伴關係。雙方將聚焦AI算力服務，共同在基礎架構、平台及軟體（IaaS, PaaS, SaaS）分工；在AI醫療及復健領域的合作，則由資策會負責AI模組與服務的開發；搭配威剛科技在硬體核心與產品整合上的深厚實力，一起打造具有實用性與市場潛力的創新應用。

關稅議題朝正面發展 近一周股票ETF資金淨流入269億美元

全球股市上週受惠於美國與日本、印尼、菲律賓達成貿易協議、美國企業已公佈的財報有近68%營收優於預期而普遍上漲，截至7/25資金熱潮延續，過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入269.39億美元，較上周再成長33%、美國股市持續為吸金王但淨流入規模較上週稍減一成，再添98.11億美元淨流入資金；關稅抵定的日本由淨流出轉向為淨流入6.13億美元；中國和亞洲亦均由流出轉為淨流入16.04億和38億美元。歐洲則持續有約9.86億美元淨流入。產業ETF部份，金融產業持續吸金，與主題型和工業產業居前三大淨流入產業。淨流

《金保法》納管融資業 學者：僅補行為面漏洞、結構性問題仍未解

今年6月，金管會發布5項法規，將12家融資租賃公司正式納入金融消費者保護法適用。銘傳大學法律學系教授顏廷棟指出，這表示先前融資業者不受《金保法》第8 條、第9條、第10條等規定約束，消費者往往在欠缺充分資訊與審慎判斷下，陷入高利率與強催收的困境。

AI帶動高階玻纖布需求 台玻再爆9萬張大量漲逾8％

AI算力需求持續提升，能供應Low DK2(低介電玻纖布)、Low CTE等PCB上游玻纖布的台玻（1802）股價續強，今（28）日呈現開低走高格局，以20.65元開出，立刻拉到盤上，最高上攻22.55元，漲幅8.67%，開盤到10點左右，成交量衝破9萬張多。

台積電美國擴產遇監管瓶頸 美財長證實川普政府出手協助鬆綁法規

全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）近年大舉投資美國半導體產能，尤其亞利桑那州新廠備受矚目，卻傳出產能增速仍遠不及美國龐大需求。美國財政部長史考特・貝森（Scott Bessent）日前在《The All-In Podcast》節目上坦言，台積電目前在美國的產能僅佔全美需求7%，主因在於「過度監管」導致擴廠進度受阻，川普政府已著手協助鬆綁法規。

雲嘉南23地淹水警戒！ 20處「泡在水裡」列一級

豪大雨強灌雲林、嘉義、台南等地，經濟部水利署今（28）日上午8點40分針對3縣市共23處發布淹水警戒，其中有20地已明顯「泡水裡」列為一級警戒。

百年老店台銀搶進數位帳戶 新推2.075%高利活存

台銀致力打造符合年輕世代需求的數位金融服務，推出多項便捷的優惠方案，凡開立台銀數位帳戶享每月網銀跨轉99次優惠方案，10萬元內更享有2.075%高利活存。同時，台銀於114年2月發行的「BUBI數存VISA金融卡」，卡面設計以可愛吉祥物BUBI為主角，一推出便在社群上掀起熱議。該卡提供每月實體ATM跨行提款與轉帳各10次免手續費，深受年輕族群喜愛。根據統計，台銀數位開戶數於2025年第一季較前一年同期成長逾五成，穩居公股銀行成長第一。

MSC1200億人民幣大單 21艘貨櫃船訂單全給大陸造船廠

根據大陸信德海事網訊息，全球最大貨櫃船公司地中海航運(MSC)最新一輪大單，再次傾注中國船廠，合計金額高達1200億元人民幣的大單，21艘超大型LNG雙燃料貨櫃船訂單，簽給大陸五家造船廠，進一步鞏固了中國船廠在全球船舶建造中的主導地位。