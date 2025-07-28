百年老店台銀搶進數位帳戶　新推2.075%高利活存

百年老店台銀搶進數位帳戶，推多項活動。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
台銀致力打造符合年輕世代需求的數位金融服務，推出多項便捷的優惠方案，凡開立台銀數位帳戶享每月網銀跨轉99次優惠方案，10萬元內更享有2.075%高利活存。同時，台銀於114年2月發行的「BUBI數存VISA金融卡」，卡面設計以可愛吉祥物BUBI為主角，一推出便在社群上掀起熱議。該卡提供每月實體ATM跨行提款與轉帳各10次免手續費，深受年輕族群喜愛。根據統計，台銀數位開戶數於2025年第一季較前一年同期成長逾五成，穩居公股銀行成長第一。
針對台銀數存新戶，即日起至2025年9月30日止，完成「數存綁門轉回饋200元輕鬆賺 綁臺銀支付加碼抽紅利8000點」活動任務最高可獲得等值1,000元回饋！
「綁定禮」：完成下列任務即可獲得200元現金回饋(非即時)
1. 活動期間首次完成開立台外幣數存帳戶開戶。
2. 將該新台幣數位存款帳戶綁定為預設「手機門號收款帳戶」。
「紅利 8000」：如符合上述「綁定禮」回饋資格，並使用「台銀行動+」APP之「台銀支付」綁定新台幣數位存款帳戶，即可抽台灣Pay紅利8,000點（等值800元），中獎機率高達10%。
使用「台銀支付」進行行動轉帳，再享全年度轉帳免手續費優惠！活動詳情：https://event.bot.com.tw/digital-deposit/campaign/7
針對台銀行動銀行新戶，即日起至2025年12月31日首次完成「台銀行動+APP」及「台銀支付」開通，即贈送台灣Pay紅利500點（等值50元/非即時），名額有限，送完為止。
活動詳情：https://www.bot.com.tw/tw/share/b0195382-b457-f011-a700-98f2b3145f40
為持續優化用戶體驗，數位創新不斷進化，台銀行導入「需求驅動、取代供給導向」產品開發思維，並成立敏捷團隊進行快速功能迭代。近期已升級多項「台銀行動+APP」功能，包括：「安全鯨管家」、「Apple Pay加卡」、「新版登入前首頁」及「就學貸款自動授權扣款」等功能，未來也將持續推出更多便利實用功能，強化用戶數位體驗。
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