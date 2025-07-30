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超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

▲統一發票示意照，非當事爭議發票。（圖／資料照）

▲統一發票示意照，非當事爭議發票。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

小額消費大量累積統一發票的「洗發票」行為重出江湖，財政部中區國稅局近期特別指出，近期查獲多起案件，國稅局都已追回。據其他區局稅務人員透露，過去曾有民眾四處到各大超商買垃圾袋「洗」出3346張統一發票，累計中獎金額8500元遭全數追回沒收。

財政部訴願書第11200498號就揭露，北區國稅局轄下過去就有揪出民眾穿梭於各大超商門市購買1元塑膠袋的小額統一發票高達3346張，其中26張中獎，總金額8500元迅速匯入台新銀行帳戶，不過稅務單位追查後發現不對，國稅局在半年內就把爭議款全數追回。

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「那個案件有3大不合理的地方，當事人站不住腳。」時任財政部訴願審議委員會相關成員透露，此案稅務單位大獲全勝，想靠統一發票賺錢的人碰壁。

第1個不合理的地方在於，消費購買超商門市1元塑膠袋共3346筆，其中消費間隔低於5分鐘者達2326筆，比率69.35%消費間隔低於10分鐘者達2810筆，占比超過83.7%；與訴願人主張係消費者未勾選提袋而代自行購買，以方便外送之時間流程，顯不相符。

第2個不合理1元塑膠袋交易筆數超過200筆者，多集中於特定超商中，統一超商新竹市第156分公司(306筆)、統一超商新竹市第141分公司(294筆)、統一超商新竹市第83分公司(305筆)、統一超商新竹市第180分公司(246筆)、萊爾富第4361分公司(232筆)、萊爾富新竹香北分公司(210筆)、萊爾富第4059分公司(251筆)、全家新竹市第六門市部(300筆)等。

第3個不合理1元塑膠袋交易時間多集中於特定時段。每日早上7點(取得452張發票)及晚上6點至9點(分別取得483張、478張、515張及656張)顯不合理。

除了上述案例以外，中區國稅局也指出，近期有特定民眾在短時間內頻繁進行消費，並刻意利用分次結帳的手法購買小額商品，藉此取得大量統一發票，並已領取中獎獎金。這些行為經認定屬於不合常規的交易或付款方式，其所領取之獎金皆已被全數追回。

「買一打原子筆開12張發票、10元牙刷、特價衛生紙結帳方式太特殊，都有貓膩。」稅務人員私下透露，「消費一件就開一張發票，這種我們都會盯上。」負責統一發票兌獎核發的主管透露，有民眾花10元買垃圾袋就要拿10張發票，10元壽司買10個，分10次結帳、自助加油量少、量販店小額自助結帳，其實都會派人抓違規，店家也常有規勸。

有基層稅務人員透露，為了抓洗發票的行為，10元以下消費就中獎的發票，核獎時就會有所懷疑請中獎人說明，過去就有退休老伯伯因每日都習慣在住家周邊小商店、7-11重複「打卡式」小額消費累積近千張發票，最後被規勸中獎金額放棄請領的案例。

關鍵字： 財政部洗發票國稅局小額消費稅務

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