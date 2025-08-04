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永慶房屋「售屋房價即時算」助屋主快速掌握房屋潛在價值

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（業者提供）

▲永慶房屋的「售屋房價即時算」，幫助屋主快速掌握自身房屋的市場行情。

財經中心／綜合報導

雖然實價登錄已全面揭露成交行情至門牌，讓民眾可以查詢自身住宅周邊的成交行情資訊，但是消費者要從成交行情來判斷自家住宅的潛在價值，仍有難度。為了解決消費者的痛點，永慶房屋運用30餘年累積的經驗和資料庫，並且導入永慶獨有的演算法，推出「售屋房價即時算」服務。民眾只要輸入位於永慶房屋雙北直營區的住宅地址，就能輕鬆掌握房屋的最新行情和區域內的房市動態，讓房市價格資訊變得更透明、更輕鬆可得！

即時更新永慶交易數據　行情試算更貼近市場

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永慶房屋「售屋房價即時算」除了運用實價登錄資訊之外，更納入永慶房屋即時更新的成交資料，以及市場上周遭銷售中房屋的開價資料，讓行情試算更貼近市場。永慶房屋業管部協理陳賜傑分析，市場上房屋行情估算的服務，往往只利用政府實價登錄資訊。但是政府的實價登錄資訊因人工作業的關係，通常落後市況1-2個月，並不貼近市場狀況。

但是永慶房屋的「售屋房價即時算」除了利用政府的實價登錄資訊之外，還會每天更新永慶房屋的成交數據！在永慶房屋成交的物件，交屋後便會登錄至資料庫中，使「售屋房價即時算」能夠即時更新房價估算。

除了已經成交的房市資訊之外，永慶「售屋房價即時算」系統，同時將社區周遭正在銷售中的物件的開價納入考量，讓計算出來的參考售價更貼近市場。民眾也可以直接參考周遭房屋目前的開價，對區域房市有更清楚的認知。

陳賜傑更指出，永慶房屋在雙北直營地區擁有數量相當龐大的交易紀錄，這也使得永慶房屋的「售屋房價即時算」不僅能夠更快更新數據、數據來源也更全面，讓房價估算更貼近市場。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（業者提供）

▲永慶房屋的「售屋房價即時算」，能夠快速找到永慶在地專家，為房屋行情做出更精準的評估。

快速找到永慶社區專價　讓行情評估更精準

「售屋房價即時算」能夠根據市場脈動出房屋潛在行情，但是每間房屋都有其特色和細節，需要進一步分析判斷。屋主若需要更精準的房價估算，「售屋房價即時算」上也能直接找到長期耕耘社區的永慶房屋經紀人員。只要輸入聯絡資訊和地址，永慶房屋的社區專家就會主動與屋主聯繫，進一步提供更全面詳盡的「誠實售屋企劃書」，並針對屋主房屋的優劣勢做出更精準的評估，並提供客製化的售屋建議。

陳賜傑表示，身為「誠實房仲」的永慶房屋，不斷運用科技實踐「先誠實再成交」理念，讓完整的房市資訊輕鬆可得，保障消費者知的權利。未來永慶房屋也會持續優化便利科技和誠實服務，讓安全、滿意的購售屋服務不斷升級！

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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