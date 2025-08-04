綠能企業誠信研討會　港務公司攜手航港局共創綠能廉潔永續

▲2025年綠能企業誠信研討會焦點儀式貴賓合影，左起台灣透明組織葉一璋理事長、海洋委員會海巡署許靜芝副署長、交通部航港局葉協隆局長、交通部林國顯常務次長、法務部廉政署孫治遠主任秘書、港務公司李賢義董事長、勞動部職業安全衛生署李文進副署長、台船環海風電工程公司曾國正董事長。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

為打造公平、公正、安心無虞的營運環境，厚植海港廉能與安全治理根基，實踐綠能轉型與廉潔永續，台灣港務公司與交通部航港局今(4)日在集思交通部國際會議中心共同主辦「海港齊航，綠廉永續-2025年綠能企業誠信研討會」。

海洋委員會海巡署參與協辦，交通部偕同法務部廉政署共同與會，邀集綠能產業業者、航務代表及學界計100人與會，透過跨域對話與經驗交流，促進民間產業、政府機關及學術研究機構的溝通與良性互動，共創公私部門合作平台，推動綠能產業的廉潔與永續發展。

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交通部常務次長林國顯於致詞中表示，綠能企業是新興的產業，有別於傳統航運產業，不論是公部門或私人企業對於新的作業環境相對陌生，今天這樣的研討會是當前所需，有助於外界瞭解政府的態度，促成公私協力。

今年丹娜絲颱風襲台期間，台灣海峽421座離岸風機仍持續穩定發電，部分場址發電量並達到九成以上，這顯示我國的風機具備了耐颱特性的設計與建造，也得益於綠能產業以「誠信治理」作為後盾，確保每項步驟、每道程序都經得起檢驗，經得起風雨，真正落實「品質至上、安全第一」的原則，讓台灣的離岸風電不僅挺過颱風，更挺起國家能源轉型的脊樑。

這些成果並非偶然，而是誠信治理、營運效率、與公共安全相輔相成的結果，這一切的實現，都離不開政府與企業間的密切合作與共同努力，建構台灣綠能發展的穩健基礎。

法務部廉政署主任秘書孫治遠於致詞中指出，國際透明組織公布2024年全球清廉印象指數，我國的成績排名為歷來最佳的第25名，是公私部門共同努力的成果。在推動綠能關聯產業發展過程中，廉能治理為永續執行的重要基石，重視資訊公開、行政透明及外部監督，才能共創國家和企業雙贏。

▲2025年綠能企業誠信研討會港務公司李賢義董事長致詞。（圖／港務公司）

港務公司董事長李賢義於致詞中表示，為推動再生能源產業發展，公司提供綠能產業進駐土地及結合轉投資事業提供離岸風電業務服務，並持續推動港群軟硬體建設與智慧港口發展，打造現代化、低碳的港埠設施，期透過離岸風電、再生能源與產業聚落發展，引領臺灣港群邁向永續新局。

另在企業治理方面，長期秉持公開、透明、廉能的經營理念，建立完善的採購廉政平臺與內部稽核制度，以確保公司治理效能。

港務公司廉能努力去年更榮獲行政院第2屆「透明晶質獎」特優獎項，成為首家獲此殊榮的國營企業，而智慧永續推動成果，也獲得TCSA「台灣企業永續獎」及哈佛商業評論「數位轉型鼎革獎」肯定，展現我們在ESG推動與廉政治理上的實力與決心。

本次研討會除邀請台船環海風電工程公司曾國正董事長，以「航向永續-公司治理的實踐與挑戰」為題，分享企業誠信與永續經營的實務經驗外，另邀請勞動部職業安全衛生署副署長李文進及法務部廉政署肅貪組副組長李昆霖分別以「守護風場-職安通報與風險防災實務」及「公益揭弊者保護法簡介」為題進行演講。

▲2025年綠能企業誠信研討會現場大合照。（圖／港務公司）

活動並聚焦「誠信治理，安全啟航」由勞動部職業安全衛生署、台灣透明組織、台船環海風電工程公司及台北市船務代理公會進行座談，深度交流公司治理機制如何強化航運安全管理效能。

本研討會透過一系列議程安排，多元觀點，凝聚與會者對法令遵循、誠信經營、職業安全與風險防災的共識，打造公平、公正、安心無虞的營運環境，厚植海港廉能與安全治理根基，實踐綠能轉型與廉潔永續的最佳模式。