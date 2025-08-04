郭智輝閉門會議拋「4000億美元投資」惹風波　經部被迫全文解密

▲經濟部部長郭智輝資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部長郭智輝今（4）日赴高雄與產業座談一波三折，首次敲定開會時間因大雨高雄停班停課改期，今日閉門座談後又傳出「美國要我們赴美投資4000億美元」的錯誤解讀，經濟部被迫在晚間10點大動作發出逐字紀錄，現場還原爭議93秒發言。

根據經濟部晚間提供《ETtoday》等多家媒體郭智輝部長發言逐字內容，郭智輝確實提到「4000億美金」，郭並以「如果因為我們是第3個談的」舉例，認為不論是3,000億美金，或是3,500億美美金，或者4,000億美金，出資方都需要討論，郭反問與會大老闆：「你是希望中華民國進去美國投資，還是從民間可以籌措4000億美金下去？」

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經濟部並嚴正澄清，郭智輝部長當時是在與業界座談時，舉例說明以日本、韓國先前投資美國的規模作為推估參考，並非指政府已有具體投資承諾或正在進行相關談判，對於媒體刻意剪輯、斷章取義一事，經濟部表達嚴正抗議，也請外界勿過度延伸解讀。

經濟部強調，臺美經貿工作小組已對外說明，我方將持續與美方磋商，而且雙方將一併討論供應鏈合作及232條款相關議題，爭取達成協議及232條款關稅優惠待遇。

經濟部提供郭智輝發言逐字稿如下：

好，我們現在台灣要再跟他說，大家希望說到多少？談到幾%？要來說到跟日本、韓國一樣15%嗎？那麼日本、韓國所有答應的條件，我們也可以全答應，我們可以所有的農產品都開放出來？工業性產品、所有美國的新車、美國的藥進來都是零，這個是可以的？我不知道這個是大家的意見。



第三個，如果因為我們是第三個談的，所以不是3,000億美金，或是3,500億美美金，可能再加一些4,000億美金，你是希望中華民國進去美國投資，還是從民間可以籌措4,000億美金下去？這個是我們大概今天利用一點時間來就教各位董事長，跟各位報告，所以很抱歉因為我要來跟大家請教的事，從昨天到今天一直變、一直變，很不好意思，希望今天得到一個很好的想法，讓政府在未來的措施，可以讓大家更加方便，讓大家更有競爭力，以上跟大家報告，謝謝大家。