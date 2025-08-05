外媒爆台積電救英特爾成關稅談判籌碼　專家不樂見

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

美國近日公布對台適用「暫時性」20%關稅稅率，引發產業界與國際媒體關注。儘管總統賴清德召開記者會強調此為暫定措施、仍待雙方協商調整，但外媒分析指出，相較日本與韓國早已承諾對美進行數千億美元投資、並獲得15%優惠稅率，台灣的稅率偏高或與承諾規模不足有關，甚至可能進一步波及核心出口項目半導體產業，目前更傳出，川普開兩個條件，一個是台積電入股英特爾49％，另外一個是要再投資4千億美元，但是兩者難度都很高。

根據《紐約時報》報導，台灣政府官員承認，歷經數週與美國政府磋商後，並未能達成如日、韓等國般的自由貿易協議。行政院則對此回應，半導體關稅仍在持續談判中，雙方都肯定協商有持續進展。

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報導指出，台灣方面早在今年3月表示有意從美國阿拉斯加購買天然氣，試圖作為關稅協商的友好信號。而晶圓代工龍頭台積電則進一步宣布，將於美國亞利桑那州投資高達1,000億美元擴廠。不過，日、韓兩國近來承諾的對美投資規模更為龐大，有分析人士直言，這或是目前談判卡關的主因之一。

此外，外媒憂心，隨著美方持續檢討中國、台灣與其他國家的出口結構，台灣最主要的出口產品半導體可能成為下一波關稅制裁的標的。

亞太商工總會總幹事邱達生坦言：「我們不像日本或南韓那樣承諾大量投資。」《紐時》也提到，台灣目前生產了全球大多數的先進晶片，是從手機到AI等各式電子產品的核心零組件，但也因此更容易被納入美國貿易政策中的「戰略」清單。

專家分析，半導體供應鏈高度複雜與專業化，對其課稅的執行難度高，但川普曾公開批評台灣「壟斷」半導體產業，並指責仰賴美國安全保障卻在國防投入不足。

前行政院副院長、經濟學者施俊吉更直言，川普式談判「完全不讓步」，並認為美國當前是以單方面施壓為手段，而非基於對等互惠的談判模式。

台經院產經資料庫總監、APIAA理事劉佩真指出，過去Intel對台積電而言一直是「客戶」，若出手相救，將會影響台積電的獨立性、未來面對股東難交代，在美國政府施壓的聲音出來後，台積電可說是「幫不幫都兩難」。

劉佩真指出，若是技術入股幫忙，養大自己對手並不合理，影響台積電獨立性和無可取代性；今年台積電宣布1650億美元赴美投資，有助通吃先進製程單，其實比出手救Intel更合理。

台積電今年在地緣政治因素下到美設廠，劉佩真表示「這個策略短空長多」，台積電有70%客戶在美，就近固樁很合理。