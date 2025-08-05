阻詐戰力再升級！　凱基銀行推臨櫃交易「指定聯絡人」服務

▲凱基銀行推臨櫃交易「指定聯絡人」服務。（圖／凱基銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基銀行積極守護民眾資產，即日起推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」服務，當客戶臨櫃辦理特定高額交易，或行員關懷提問出現異常反應時，凱基銀行將透過電話或簡訊通知客戶的指定聯絡人，協助客戶辨識詐騙風險，升級阻詐防線。

凱基銀行表示，詐騙手法日益複雜，金融業作為防範詐騙的第一道防線責任重大。為強化對客戶的保護，凱基銀行推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」通知服務，由客戶本人及指定聯絡人攜帶身分證件一同到分行臨櫃辦理約定，當日即可生效，日後當客戶臨櫃辦理一定金額以上的定期性存款解約或國內匯款至非本人帳戶交易時，凱基銀行將透過電話或簡訊通知約定的指定聯絡人；此外，若行員關懷提問發現客戶有焦慮不安、神情慌張向外張望或對於資金用途，陳述事項前後不連貫等異常反應時，行員也會電話通知指定聯絡人，進一步強化阻詐防線。

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凱基銀行積極落實「防詐點線面」，分行第一線同仁全力防堵金融詐騙發生，全臺各分行行員落實臨櫃關懷，遇到異常態樣業務申辦即時通報，藉由警民合作，防止客戶民眾無辜受騙，針對成功阻詐、善盡銀行社會責任之同仁，每月亦給予表揚獎勵。凱基銀行自今年初至6月底為止，全台分行已成功防堵50件詐騙案，阻詐金額逾3,800萬元；信用卡阻斷逾1.1萬筆盜刷交易，攔阻金額超過9,600萬元。

此外，凱基銀行也主動參與由財金公司及金融同業組成的防詐聯盟，共同建置「金融阻詐聯防平台」，當客戶臨櫃進行高額交易或偵測到疑似詐欺犯罪之異常交易，可透過金融阻詐聯防平台即時照會，數秒內就可得知交易對象的帳戶類型、狀態及相關資訊，進一步採取相應措施，有效達成阻詐效果。

凱基銀行未來持續擴大反詐教育宣導對象及面向，分行行員亦積極落實臨櫃關懷，遇到異常態樣業務申辦即時通報，並透過內部跨單位、外部跨平台及警政合作方式，打造阻詐防護網，有效擴大識詐、阻詐之成效，共同防範金融詐騙，進而達到守護民眾資產的目標。