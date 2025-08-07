00768B首配10%稱霸8月美債ETF！網：高收債才7-8%！

財經中心／綜合報導

復華20年美債（00768B）首度季配息驚豔市場，單次配息高達1.24元，年化配息率直逼10%，不僅榮登8月長天期美債ETF配息王，更直逼熱門高股息ETF水準，成為本月除息行情最大亮點。

根據復華投信公告，00768B將於8月19日除息，投資人只要在8月18日前持有或買進，即可於9月12日領取配息大紅包。本次配息動能強勁，主因過去六年採「不配息」政策，帳上累積大量債息，轉為季配息後，首度配息便展現強勁爆發力，吸引資金搶先卡位，帶動近期成交量與申購單位數齊揚。

本月共有5檔長天期美債ETF將進行除息，其中規模最大、人氣最旺的元大美債20年（00679B）亦在列。根據CMoney資料，00768B以9.9%的年化配息率高居同類之冠，並刷新美債ETF紀錄；中信美國市政債（00847B）與中信美國公債20年（00795B）年化配息率約為5.6%，表現同樣不俗。

展望後市，隨美國7月非農就業數據爆冷，9月降息預期明顯升溫。FedWatch工具（截至8/5）顯示，9月降息一碼機率已飆升至九成以上，10月再降一碼機率達67%，12月續降機率也超過五成。若降息循環啟動，債市將迎來利多，現階段正值相對低檔，為中長線布局良機。

法人強調，長天期債券ETF對利率變動極為敏感，一旦進入降息循環，有望帶動價格上揚、資本利得增長。不過，長線投資仍應以「穩定配息」為核心，才能發揮債券ETF穩健收益與被動現金流的資產配置優勢。



