季配型高股息ETF連番降息，00929反升息兩次！網：不愧是月配始祖！

財經中心／綜合報導

季配型ETF配息調降，00878表現引關注

2025年，季配型高股息ETF普遍吹起降息風，以國泰永續高股息（00878）為例，其每單位配息金額從2024年第四季的0.55元降至最新的0.40元，年化配息率滑落至7.6%。這是否反映配息能力下降，抑或是受到金管會新配息政策指引的影響？專家指出，配息調降可能與市場波動、成分股收益縮減或監管要求配息來源更透明有關。對於追求穩定現金流的投資人而言，00878的表現是否仍具吸引力，值得進一步觀察。

檢視規模前幾大的高股息ETF，今年以來還原息淨值報酬（淨值報酬+股息報酬）表現有顯著差異。相關數據如下：

00919以年化配息率12%吸引投資人目光，規模成長驚人，但其還原息淨值報酬為-2.66%，淨值下跌近9%，雖有6%的股息報酬，投資人總體仍虧損約3%，堪稱「賺股息賠本金」的典型案例。而00878的情況表現較好，還原息淨值報酬僅為-0.78%，淨值下跌5.11%，股息報酬4.33%，投資人領了股息後整體績效較00919強。

0056與00929表現穩健，兼顧股息與本金

相較之下，季配型的元大高股息（0056）表現突出，今年以來股息報酬達8.86%，淨值雖下跌4.68%，但還原息淨值報酬達4.18%，代表投資人兼顧股息與價差。而月配型ETF中，復華台灣科技優息（00929）表現同樣亮眼，最新年化配息率約5.5%，處於台股合理配息區間，還原息淨值報酬為0.64%，顯示投資人賺取股息同時本金略有增值，穩健性次於0056，為月配型高股息ETF首選。

高股息ETF謬誤：配息高不等於好投資

「套著配也舒服」的觀念是高股息ETF的常見謬誤。許多投資人僅關注配息率，忽略總報酬表現，導致賺了股息卻賠了本金，長期下來財富可能縮水。選擇高股息ETF時，除檢視配息率是否合理（台股高股息合理範圍約5-6%），還應重視還原息淨值報酬，確保股息收益與本金穩定兼得。



