誰偷走台積電2奈米機密？「內鬼工程師」手機拍1000張照全流向日本

▲台積電驚爆內鬼洩密案，牽動國安問題。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

「護國神山」台積電驚爆內鬼洩密危機，引發國安單位高度警戒。台積電發現9名工程師涉嫌技術外洩，第一時間將他們解職，外傳檔案內容涉及2奈米製程的關鍵圖資，照片高達上千張，流向工程師所任職的日本設備巨擘「東京威力科創」（TEL），該公司不僅是台積電長年合作重要供應商，主要客戶更橫跨了中美日韓。

台積電內部資安部門近日例行監控，偵測到異常存取、未經授權等的行為，主動調查發現「營業秘密可能外洩」，至少9名工程師涉案。高檢署指出，時任台積電竹科廠2名吳姓工程師，勾結已離職的陳姓前工程師，違法取得屬於國家關鍵秘密技術的2奈米晶片製程技術機密，並洩漏給國外競爭對手，台積電發現「內鬼」後，隨即將2名吳姓工程師解職。

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儘管台積電並未對外說明外洩技術的具體內容，日本媒體《日經亞洲》則直指，台積電解雇多名涉案員工，他們非法獲取最機密的「2奈米」晶片開發與量產技術資料，高檢署陸續在7月25日至28日間傳喚、拘提陳姓、吳姓男子3人及搜索住處，訊後認為3人涉嫌違反《國家安全法》，向智慧財產及商業法院聲請3人羈押禁見獲准。

根據《自由時報》報導，涉案的陳姓前工程師曾任職台積電系統整合部門，離職後進入TEL擔任設備工程師，再透過台積電內部熟識工程師配合，拿手機拍攝螢幕中的機密製程圖，2名吳姓工程師分別提供700多和300多張的照片。

▲日商東京威力科創在竹科也有辦公室。（圖／記者高兆麟攝）



事實上，2奈米製程為目前全球半導體中最高階技術，台積電規劃在2025年量產，而南韓三星、美國英特爾和日本Rapidus都還在積極研發。外傳這次2奈米機密外洩，就是流向陳男所任職的TEL，該公司在竹科園區設有辦公室，不僅是台積電長年合作的重要供應商之一，也曾數度被台積電表揚為優良供應商，是全球第四大半導體設備商，同時也是日本Rapidus的股東。

《日經亞洲》直指，台積電爆發內鬼洩密案，不僅可能動搖台積電在高階製程的優勢，也威脅台灣國安。