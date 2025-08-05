長榮航10月21日開航桃園-釜山航線　每週飛往韓國將達32班

▲長榮航空將於10月21日開闢桃園-釜山航線，以空中巴士A321-200飛航。（圖／長榮航提供）

記者高兆麟／台北報導

長榮航空（2618）今日宣布，10月21日起開航桃園-釜山航線，即日起正式開賣，提供每日一班的飛航服務，這也是長榮航空睽違13年再度開闢韓國新航點，屆時可搭配松山-首爾金浦以及桃園、高雄飛往首爾仁川航班，每週飛往韓國將達32班。

韓國向來是台灣民眾最喜愛的旅遊景點之一，根據韓國觀光公社統計，尤其以釜山的成長幅度最為驚人，平均每4位訪韓的台灣旅客中，就有1位前往釜山旅遊，展現出釜山在台灣市場的人氣持續升溫，此次釜山航線的開闢，除可搭配現有長榮航空松山、桃園及高雄直飛首爾的航班外，對於歐美、東南亞國家出發延遠至韓國的旅客來說，不管是出差或是旅遊皆能有更便利多元的選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空桃園-釜山航線以空中巴士A321-200機型飛航，座位數共184個，配置8個商務艙、176個經濟艙，飛行時間僅需2小時25分，安排午後班機，讓旅客不累不趕、輕鬆出遊。

釜山擁有「國際港都」的美譽，除了集結眾多美食及觀光景點，也被視為高性價比的旅遊城市之一，知名景點包含夏季渡假聖地「海雲台海水浴場」，還有韓國馬丘比丘美譽，由許多可愛藝術作品及色彩繽紛房屋組成的「甘川文化村」，以及可以眺望整個釜山港的「釜山塔」和近年深受旅客喜愛的「天空膠囊列車」等，讓釜山快速躍升為高人氣的旅遊勝地。

釜山年度秋季盛事「2025釜山國際煙火節」也將於11月15日燦爛登場，在廣安里海水浴場、二妓臺與冬柏島三地同步施放煙火，預計吸引數十萬海內外旅客共襄盛舉；此外每週六晚間在廣安里海水浴場還有定期舉行的「廣安里M無人機秀」，由600架無人機聯合編隊飛行，搭配動感音樂與絢麗燈光，點亮釜山天際，歡迎旅客搭乘長榮航空一同展開精彩旅程。