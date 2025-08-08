ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

00929、00934調升配息可持續多久？ 分析師：至少到明年除息旺季沒問題

財經中心／綜合報導

警惕一次性高配息陷阱，月配型台股ETF配息穩定
部分投信為吸引投資人，特別是市值型ETF，常以一次性暴力配息製造高息假象。例如，近期美股ETF儘管美國市場以低配息著稱，某些產品卻透過配發高額資本利得吸引資金進場，隨後大幅調降配息，導致投資人誤判收益前景。

台股月配型高股息ETF是否也存在類似問題？從2025年7月數據觀察，台股高股息ETF的年化配息率多維持在5-6%的合理水準，配息來源以純股息為主，鮮少依賴收益平準金或資本利得，顯示目前月配型ETF配息表現穩健，未見超配現象，投資人可相對放心。

台股高股息ETF配息來源純度高，5-6%為正常水準
台股高股息ETF的年化配息率通常在5-6%屬於正常範圍，若配息率顯著高於此水準，多數情況是透過收益平準金或資本利得支應，實質上可能侵蝕投資人本金。根據最新數據，月配型高股息ETF的配息多數來自純股息，配息率普遍在合理區間，顯示投信在配息策略上謹慎，避免過度依賴非股息來源。投資人可透過投信官網查詢每單位收益平準金數據(此項目為股息+收益平準金)，進一步評估配息的可持續性，特別是在除權息旺季後，該項目通常會顯著增加，影響長期配息穩定性。

00929與00934配息可持續性強，部分ETF需謹慎
以下為2025年7月主要月配型高股息ETF的配息可持續性比較：

00929、00934調升配息可持續多久? 分析師：至少到明年除息旺季沒問題（圖／彭博）

透過每單位收益平準金（A）除以每單位配息金額（B）的A/B指標，可評估配息可持續性。00929與00934分別可持續12及13個月，顯示其配息能力足以支撐至2026年除權息旺季，穩健性突出。反觀00944（9個月）與00939（10個月）可持續性稍低，顯示上半年可能採取超配策略，下半年配息可能面臨調降風險。00940與00900的可持續性約11個月，雖尚可，但投資人仍需密切關注其後續配息政策，而00936明顯是低配狀態。

謹慎選擇穩健配息ETF，00929與00934為首選
展望2026年，00929與00934憑藉穩定的配息來源與高可持續性，成為月配型高股息ETF的優選標的。投資人應避免被高配息假象迷惑，建議參考投信官網的收益平準金數據，並結合A/B指標評估配息穩定性。選擇如00929與00934等兼顧配息與本金穩定的ETF，將有助於實現長期財富穩健成長的目標。

