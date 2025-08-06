永慶房屋導入AI智能教練　助經紀人員做對事月休最高10天！

▲永慶房屋作為房產科技的領航者，聰明活用AI技術，開發新的科技工具提升經紀人員工作效能。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

AI風潮席捲各行各業，房仲業也加速進化！永慶房屋宣布導入全新「AI智能教練」輔助系統，協助經紀人員每日工作、提升服務精準度與效率，不只收入更穩定，工時更持續下降。不僅減少繁瑣行政流程，還能提升成交效率。搭配今年推出的「月休最高10天」有薪福利假，做業務也能拚高薪、享生活，被讚是「最幸福的房仲職場」。

做業務不瞎忙！AI教練幫你安排每日行程

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永慶是房產科技的領航者，在2010年就開始將AI導入工作系統中，開發「永慶大聯盟」作業系統，由AI每日分配精準的工作，提高經紀人員的服務效率。近年永慶房屋更開發出「永慶AI智能教練」，給予經紀人員下一步服務的建議方向！

永慶房屋人資協理塗振宏表示，傳統房仲工作常面臨龐大房產資料，工作繁瑣又耗時，透過導入AI系統，不僅可以減少人工作業負擔，更讓同仁可以專注於客戶服務，提供更精緻化、個人化的購售屋服務體驗。

▲永慶房屋人資部協理塗振宏分享，「永慶AI智能教練」讓經紀人員能根據AI的判斷去執行工作，提升精準度。（圖／永慶房屋提供）

舉例來說，當經紀人員上班時接觸的客戶多，手邊的事情經常又急又繁雜，無法快速整理出優先順序，這時只要打開系統，AI就會自動幫你梳理出今日的重點工作項目，像是電話聯繫客戶、整理物件資料、帶看行程等等，透過「在對的時間做對的事」有效提高成交機會。

工時降、業績升！AI助攻2年功力

永慶AI智能教練協助人員「精準做對事」，也代表著業務工時降低，有機會提升經紀人員2年的業務功力，讓經紀人員在工作上快速聚焦重點、不用像無頭蒼蠅瞎忙，大幅提高成交機會！因此永慶房屋能落實「彈性工作8小時」與「月休最高10天」福利。

此外，針對新進人員，永慶房屋提供業務新人前12個月每月5萬收入保障。從第13個月開始，每月保障最低3.8萬，底薪最高可達7.5萬，業績獎金另計，改變傳統業務職場「工時長、壓力大、收入不穩定」的刻板印象。

▲永慶房屋「月休最高10天」福利上路，經紀人員每月享7天例休、最高3天的有薪福利假。（圖／永慶房屋提供）

全台最大房產集團當靠山 精準做對事不難

塗振宏強調，永慶已組建逾300人規模的數位與資訊團隊，作業系統都是自主研發，更能開發出符合業務需求的系統，翻轉過去以人力密集為主的服務模式。加上全台店數最多的集團規模，永慶AI才能生成真正貼近在地、即時有效的工作建議。

永慶房屋未來將持續聰明活用AI技術，開發新的科技工具提升房仲經紀人員的工作效能，讓經紀人員可以更專注在與客戶的互動與提供貼近人心的專業服務，不僅工作效率加倍，更多出許空閒時間，能享受工作與休閒兩平衡的生活。