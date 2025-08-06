台積電洩密工程師「竟約在星巴克」被活逮！網友喊扯：真大膽

▲台積電驚爆內鬼洩密案，牽動國安問題。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電2奈米技術驚爆外洩，日本上市公司日商東京威力科創（TEL）驚傳有員工涉入，已遭台灣檢方聲押獲准，此案不僅關乎企業營業秘密，更觸及《國家安全法》中「經濟間諜罪」條款。對此，被封為「台派女神」的網紅徐閉驚呼，洩密的工程師居然是在人來人往的星巴克被逮到，「台灣人真的過太爽！」

徐閉在粉專發文，涉案的2名工程師，居然約在竹科的星巴克碰面，翻拍機密資料，當場人贓俱獲被逮捕，「天哪！這可以拍紀錄片嗎？真的太好笑了！台灣人真的過太爽，連犯罪賣國都覺得約在星巴克這種人來人往的地方很安全？」

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政治工作者周軒也忍不住發文，震驚全世界的台積電二奈米技術遭到工程師翻拍外洩一案，更驚人的情節公開，居然在竹科的星巴克翻拍資料，「為什麼有人會覺得幹這種事情可以約在星巴克呢...」。

貼文曝光，網友笑翻，「他的買一送一星冰樂還沒做好，人就在警察局了」、「那個星巴克平日上班時間都是各個跑竹科的廠商+竹科上班族，很容易遇到業界熟人的，連講話都要小心隔桌有耳了，還直接在那邊盜竊機密，真的是很天才」、「光是揭發高虹安貪污都要約在深夜的山上了」、「最危險的地方就是最安全的地方」、「在星巴克交易真是理性務實的浪漫啊」。

台積電內部資安部門近日例行監控，偵測到異常存取、未經授權等的行為，主動調查發現「營業秘密可能外洩」，至少9名工程師涉案。高檢署指出，時任台積電竹科廠2名吳姓工程師，勾結已離職的陳姓前工程師，違法取得屬於國家關鍵秘密技術的2奈米晶片製程技術機密，並洩漏給國外競爭對手，台積電發現「內鬼」後，隨即將2名吳姓工程師解職。

儘管台積電並未對外說明外洩技術的具體內容，日本媒體《日經亞洲》則直指，台積電解雇多名涉案員工，他們非法獲取最機密的「2奈米」晶片開發與量產技術資料，高檢署陸續在7月25日至28日間傳喚、拘提陳姓、吳姓男子3人及搜索住處，訊後認為3人涉嫌違反《國家安全法》，向智慧財產及商業法院聲請3人羈押禁見獲准。