川普爆「台積電投資3000億美元」　經長郭智輝：假訊息

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普接受當地媒體採訪並宣稱台積電（2330）赴美投資金額「由目前的1000億美元拉高至3000億美元」，引發投資市場與政經圈議論，經濟部長郭智輝今（6）日直接回應「假訊息！」他並呼籲各界對各大議題不要看圖說故事或斷章取義。

▲美國總統川普指台積電赴美投資金額拉高至3000億美元，經濟部長郭智輝（如圖）今在立法院民進黨團門口，親口說是「假訊息」。（圖／記者屠惠剛攝）

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郭智輝今赴立法院民進黨團進行溝通，媒體針對近期外界關注的半導體關稅、假訊息等爭議進行說明。

郭智輝在受訪時澄清了有關「川普提出3000億給台積電」的說法是假訊息，並呼籲外界切勿「看圖說故事」或斷章取義。

郭智輝部長首先針對外界盛傳「川普提出3000億給台積電」的傳聞做出回應，他明確指出：「川普講的假訊息」，並表示不知此消息從何而來。他強調，關於台積電的營運細節，應直接詢問台積電。

談及半導體關稅議題，郭智輝部長指出，目前政府「還在觀察」要看半導體關稅的相關動向。他進一步說明，外界所提及「為將關稅從20%降至15%可能需要付出4000億代價」的說法，這只是舉例，一切都在討論階段，並非既定事實。

郭智輝強調，自己是「就教於所有廠商的意見」，目前正進行資料整理並向上級報告中，先前提到的4000億美元赴美投資僅是假設性情況，探討若要達成關稅降低目標可能付出的代價。

由於經濟部並未將郭智輝拜會立院民進黨團列為公開行程，郭智輝表示，主動與立委溝通是積極回應立法院民進黨團提出的「要多努力一點溝通」的建議，這類溝通與關稅無關，而是針對行政部門應多與大眾溝通的普遍性建議。