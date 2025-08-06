台積電有內鬼竊2奈米機密　曲博曝對手卡關兩年還搞不定良率



記者劉邠如／綜合報導

台積電爆發2奈米製程機密外洩案，震撼整個半導體業界，引發外界對技術外流、資安漏洞與國安風險的高度關注。半導體領域權威專家曲建仲博士指出，2奈米技術的關鍵價值不在設計本身，而是掌握在「良率參數」等高度機密數據，這些資訊即使是與台積電長期合作的設備供應商東京威力科創（TEL）也無從得知。

從目前公開資訊來看，曲博研判此次洩密較可能是工程師個人行為所致，並不認為牽涉廠商授意。他指出，這類製程參數本身就極具價值，確實可能引發內部人員的犯意，但目前為止，相關日商設備商態度積極，已主動派員來台協助台積電調查，若最終調查結果證明與廠商無涉，雙方合作關係預料不致受到影響。

談及2奈米製程的實際門檻，曲博進一步說明，台積電採用的GAA（環繞閘極電晶體）技術雖已由多家競爭對手宣布導入，但因製作流程極其複雜，導致良率難以提升。相較之下，台積電不僅能提高良率，還能同時控制成本，是目前全球唯一具備此雙重能力的廠商，因此這些技術數據的機密性與價值自然更受矚目。

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外界亦對此次洩密是否反映台積電資安體系存在漏洞表達疑慮，曲博則認為應從正面角度解讀。他指出，台積電本來就對資訊安全有極高要求，才能在監控系統中主動偵測到異常、即時啟動內部調查。他也提到自身曾實地拜訪台積電，對其訪客安檢流程留下深刻印象，包括進入廠區需通過如機場安檢門般嚴格的檢查，顯示公司早已在資安方面投注大量心力。

針對川普日前宣稱台積電將在亞利桑那州投資高達3000億美元，遠高於台積電目前公告的1650億美元，曲博分析，這個數字很可能只是川普個人的喊價策略。他認為，川普在公開發言時常會拋出高額數字，目的在於營造談判優勢，給對方施加壓力，實際金額仍有待後續協商與確認。他指出，雙方目前仍在談判階段，美方先喊出較高金額是常見談判手法，對美國當然較為有利；但若真要落實到3000億美元的投資規模，對台積電而言勢必會帶來沉重的資金壓力。

至於台積電當日股價出現小幅下跌，曲博認為，這屬於短期市場反應，跌幅也不大，真正影響股價走勢的，還是取決於台美雙方後續談判的結果，以及台積電如何規劃下一步的佈局。

針對美方可能透過關稅政策推動半導體產業鏈回流美國，曲博指出，川普的核心目標是將整個半導體供應體系遷往美國，因此勢必會以關稅作為施壓手段。他強調，台灣半導體產業高度依賴美國，包括先進製程設備、特殊化學品與關鍵技術多半掌握在美系企業手中，因此在政治與經濟現實下，不可能完全拒絕美方的要求。不過他也認為，企業會理性評估壓力與條件，針對哪些要求可接受、哪些難以執行，將自行做出策略調整，尋求一個務實