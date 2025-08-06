外媒示警亞洲海運獲利見頂　點名長榮、陽明全年恐衰退逾五成

▲陽明海運。（圖／陽明提供）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒《彭博》5日報導，亞洲貨櫃航運市場可能已提前見到獲利高峰，受惠於美中關稅暫緩所帶動的提前拉貨潮，使傳統第3季旺季的運輸需求在第2季就大舉釋出。然而市場專家示警，隨著拉貨動能趨緩與需求前景轉弱，未來幾個月海運市場恐面臨費率急跌壓力，點名包括長榮（2603）、陽明（2609）在內的亞洲航商，全年獲利可能大減逾五成。

報導指出，在美中貿易關係緊張背景下，企業為避免未來可能加徵的新關稅，提前於上半年完成出貨。儘管6月跨太平洋運價飆升，但市場並未出現結構性需求轉強的跡象。海事顧問機構 Drewry 的常務董事達瑪斯（Philip Damas）直言，運價上漲屬於短期事件推動，非基本面改善；他預測，從第3季起，貨櫃運量將持續下滑，直到2026年第2季才可能出現季節性反彈。

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在此背景下，日本航運公司也出現類似跡象。商船三井最新財報未達市場預期，受到美國關稅不確定性影響；日本郵船則直接調降全年財測，主因為匯率波動與外部貿易環境的不穩定。相比之下，中國業者如中遠海控，則因上半年出口強勁與提前拉貨潮，短期內仍有望維持業績動能。

不過，報導指出，中國的出口也開始顯示出放緩跡象。滙豐銀行在一份分析報告中指出，關稅暫緩只是短期支撐因素，後續仍將面對需求走弱與新船交付所帶來的供需失衡壓力，導致市場競爭更加激烈。

台灣航商方面，報導點名長榮、陽明等公司也將受到影響，全年獲利恐較去年大減超過五成。歐洲航商如馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）亦預期業績將出現放緩，凸顯全球貨櫃市場普遍面臨修正壓力。

除了短期拉貨潮減退與運價回落隱憂外，政策面也帶來潛在挑戰。達瑪斯表示，10月起美國將對中國製造的船舶徵收新關稅，許多航商已開始調整航線配置，將中國製船隻從美國航線轉往其他區域，以避開額外成本。

另一方面，中國對東南亞等新興市場的出口則加速成長。報導指出，自今年3月起，中國對東協出口量已是對美出口的兩倍，顯示亞洲區內新興航線正在逐步取代傳統的跨太平洋航線，成為新一波成長動能。

展望下半年，達瑪斯預估，為應對供給過剩與需求減弱的雙重壓力，全球航運業者可能進一步取消航次、加速淘汰老舊船舶，並採取更多彈性調度策略，以穩定市況。