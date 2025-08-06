台航上半年EPS1.01元　下半年本業業績好轉外加陽明股利2.78億元

▲圖為台航四萬噸級輕便型船台譽輪，該型船自備吊桿，適合航行烏克蘭。（圖／台航提供）

記者張佩芬／台北報導

台航(2617)公司114年上半年合併營收約新台幣20.45億元，獲利4.21億元，EPS1.01元，下半年因中國啟動約新臺幣5兆元的西藏水力發電工程計畫，增加大基建需求的想像空間，市場進入傳統旺季，俄烏戰爭也有可能結束，將迎來龐大重建商機，估計本業獲利將會拉升，另公司擁有的3.7萬張陽明(2609)股票，第三季約有2.78億元現金股利進帳，將為EPS增添0.665元。

台航上半年營收較去年同期減少1.09億元，降幅約5%，營業毛利約7.95億元，年減約0.85億元，毛利率由41%下降為39%，公司說明主要是因中國的鐵礦砂上半年庫存過高外，中國內需及房地產市場不佳使鋼鐵與相關原料運輸量下滑，壓抑海岬型船舶運價，再加上美國川普政府的關稅政策造成全球製造業投資的不確定性，中、小型乾散裝運價亦受拖累，進而對公司獲利造成部分影響。

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所幸台航公司散裝船隊租約部分採固定日租、部分隨運價指數浮動或半浮動且設租金上下限等方式配置，仍能保有一定程度獲利。此外，儘管上半年美元對新台幣匯率急貶，但由於公司散裝營運收入及成本均以美元計價，因此匯率波動對損益影響有限，114年上半年EPS約1.01元。

近期美國與主要貿易國關稅談判趨勢逐漸明朗，乾散裝貨需求不確定性稍加減緩。胡塞組織再度攻擊商船造成兩艘散裝船沉船，紅海航道危機再起使得更多散裝船繞道，增加船噸需求。再加上南美穀物產量創歷史新高，且中國積極轉向巴西採購，使得最近一個月散裝運價明顯回升。

▲台航六萬噸級台健輪，也是自備吊桿，適合航行烏克蘭的船型。（圖／台航提供）

展望下半年運價，烏、俄戰爭如能提早結束，龐大的重建需求將會對中、小型船舶船噸需求有明顯的助益，另外中國啟動西藏5兆元水力發電工程計畫，增加大基建需求的想像空間。

中、長期而言，未來三年新船運力成長有限，再加上2023年開始IMO針對現有船實施能源效率指標(EEXI)及營運碳強度指標(CII)等措施，已導致部份船舶開始減速因應，2024年歐盟徵收船舶進出歐盟碳稅(ETS)，2025年實施FuelEU Maritime溫室氣體排放罰款且每五年逐期調高，將促使更多船舶以經濟航速運行，致使船舶周轉率減少，有助於運價提升。

再者，IMO MEPC(海洋環境保護委員會)第83屆決議，預計將自2028年起實施溫室氣體燃料強度(GFI)，嚴格規範船舶所使用燃料每單位能量的生命週期溫室氣體(GHG)排放量(gCo2eq/MJ)，並制定未達標相關罰則。

台航公司為強化現有船隊競爭力，持續加速汰舊換新，除113年初已訂造2艘4萬載重噸散裝新船，預計2026上半年交船營運外，114年初另訂造2艘6.4萬載重噸散裝新船，預計2028年第三、四季交船，目前於日本建造中之散裝貨輪共有4艘。

另外美國貿易代表宣告對中國建造之船舶靠泊美國港口，今年10月14日起徵收額外之港口費(載重噸8萬噸以下船舶豁免)，就乾散貨船而言按每淨噸洽收18美元，每年上調5美元至33美元。由於台航公司船隊均在日本建造，此項措施對該公司無影響。

近日丹娜絲颱風侵襲，重創台灣中南部地區，導致多處停水、停電、房屋損毀及淹水災情，嚴重影響民眾的財產、家園與日常生活，亟需社會各界共同投入重建工作。台航公司善盡企業社會責任，決定捐助新台幣500萬元予衛生福利部財團法人賑災基金會，以實際行動協助受災地區及民眾渡過難關，早日恢復正常生活。