台積電投資3000億美元？　連賢明揭川普邏輯：喊數字讓他開心就好

▲美國總統川普（Donald Trump）透露，台積電將在美國投資3000億美元。（圖／路透）

記者陳瑩欣、柯沛辰／綜合報導

美國總統川普5日公開表示，台積電將投資美國3000億美元，引發政經界熱議。對此，中華經濟研究院院長連賢明直言，川普習慣誇口自己的豐功偉業，對他有利的數字都會自動無條件進位，「了解他的數字邏輯，就不會對這些金額太驚訝」。

連賢明在臉書發文表示，川普的數學邏輯是「五進位」，會自動省略後面位數，對他有利的則會無條件進位。這次，川普不僅提及台積電，還表示日本投資美國5500億美元、歐盟6000億美元、韓國3500億美元，這1.5兆美元通通都是美國的錢，「我要他們投資哪就哪」。

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連賢明指出，川普此話一出，日本與韓國代表趕緊出面否認，解釋這些並非直接投資，而是融資保證。另外，歐盟方面承諾購買的天然氣總量，幾乎等同於美國現有天然氣產量。因此，是否落實仍有待觀察。

連賢明說，「第一次看到貿易談判後，雙方隔天就出來澄清，然後特別強調沒有書面合約，只是口頭同意。早知道這樣，台灣就可以不用這麼計較，講個數字讓川老大開心就好。」

根據台積電官方訊息，其在美國亞利桑那州的總投資計畫約為1650億美元。川普先前曾誇口為2000億美元，近期又再度喊出3000億美元，引發外界對雙邊關稅協商進程的猜測。