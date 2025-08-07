川普「100%半導體關稅」有豁免　陸行之：台積電免稅

▲台積電董長魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普提前宣布將課輸美半導體100％關稅，台積電則投資2000億美元。對此資深半導體分析師陸行之直言台積電是免稅的，但真是沒完沒了。

隨即於臉書發文，表示川普自從參選時就一直提的100%半導體關稅，今天又說將要實施了，但不要害怕，受害最大的蘋果跟台積電盤後看起來有像利空出盡的感覺，主要是川普給了些豁免條款，而且美國當地消費者佔全球半導體需求頂多30%，不能將台積電75%的美國客戶佔比都算做100%關稅覆蓋範圍，因為很多台積電的美國客戶是把一半以上的半導體賣到非美國家。

▲資深半導體分析師陸行之。（圖／翻攝臉書／陸行之 Andrew Lu on global semis and techs）

陸行之引述彭博社新聞，分析川普表示只要蘋果已經承諾將手機生產線移回美國，即使還在進行建設中沒有投入生產，也不用付100%半導體關稅，所以蘋果執行長庫克立即宣布加碼投資美國1000億美元（之前已經宣布4年5000億計劃，目前累積到6000億美元投資)，這也表示台積電雖然Arizona廠的晶片還沒開始準備好提供蘋果的美國消費者需求，但台積電的半導體是免稅的。

接著川普要找輝達執行長黃仁勳進白宮，陸行之認為也是加碼在美國生產換豁免關稅條款，在當60%美國手機，90%美國AI伺服器的市場玩家都決定在美國生產，其他公司還不乖乖的拿香跟著拜。我比較擔心的是利空出盡之後，其他強消費國家會不會也跟著學川普，那就真的沒完沒了了。