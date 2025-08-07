台積電內鬼案牽扯「日本國家隊」？　業內人士：可能是場低級錯誤

記者黃翊婷／綜合報導

台積電（233）爆出內鬼案，疑似有員工洩漏2奈米技術，目前已有3名工程師被收押禁見，甚至還牽扯到日本半導體國家隊Rapidus。不過，業內人士推測，整個事發過程太過粗糙，或許只是員工貪圖方便所犯下的低級錯誤。

▲台積電2奈米製程商業機密遭外洩，掀起各界關注。（資料照／路透社）

據了解，涉案的陳姓工程師曾在台積電擔任量測和缺陷改善的核心工作，與研發及晶圓生產密切合作，參與多項先進製程的良率提升；2022年底，他被日商設備大廠挖角，負責台積電蝕刻設備的相關服務，他疑似是透過拍攝台積電製程流程圖，試圖解決工作上的難題，跟過往「帶槍投靠」的洩密手法不同。

此外，由於日本半導體國家隊Rapidus上個月才宣布要力拚量產2奈米，台積電一案傳開後，立刻引發外界高度聯想。Rapidus是由日本政府主導於2022年8月10日成立，東京威力科創（TEL）則是Rapidus重要的設備供應商，TEL的前任社長東哲郎現在是Rapidus的主席。

不過，根據《DIGITIMES》報導，業內人士認為，台積電是TEL的大客戶，雙方不至於為了Rapidus撕破臉，況且這起事件的過程手法太過粗糙，考量到台積電近期招募過快，可能有機密資訊保護訓練未確實執行的狀況，或許這真的只是員工和前員工貪圖方便所犯下的低級錯誤。