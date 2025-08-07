ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普晶片大刀砍不到　一文看台企美國製造新戰場

▲美國總統川普（Donald Trump）祭出半導體關稅措施，台企赴美投資大作戰。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

美國總統川普祭晶片關稅大刀，只有在美投資才可以享有100%晶片關稅豁免權，其中最具代表性台積電（2330）擴大投資額至2000億美元，細數台廠早在去年底川普當選總統之後就著手赴美投資，除台積電外，包括入列蘋果供應鍊環球晶圓（6488），大型AI伺服器組裝廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、和碩 （4938）都計劃擴大在美既有廠房或是新設生產據點。

美國製造業回流的「代表作」，非台積電亞利桑那州莫屬，台積電先前宣布，投資總共1650億美元於美國先進半導體製造，包含興建六座晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發中心；而今（7）日川普總統再宣布台積電赴美投資金額提高至2000億美元。

環球晶圓於2022年5月正式決定在美國設立其旗艦製造基地，並於同年12月2日在德州謝爾曼市舉行開工典禮。該項總投資金額達35億美元的設廠計畫，迄今已在德州北部創造1,200個建築相關工作機會與180個長期職缺，並預計在2028年底前招募多達650名工程、技術與營運專業人員。

鴻海旗下Foxconn EV系列子公司於日前公告處分位於俄亥俄州Lordstown的土地、廠房及設備，但鴻海強調，將大幅轉變聚焦AI資料中心相關業務，其中北美MODEL C電動車業務維持不變，將與AI伺服器雙軌推進，擴大在美布局。

廣達在美國加州、田納西州設組裝廠，但擴廠腳步不停歇，在今年5~7月陸續公告廠房租賃使用權資產，其中包括5月公告斥資2916萬美元，取得美國加州B2、B8、B9廠房租賃使用權資產後，6月再公告再加碼投資1115萬美元。

另在7月代加州子公司QMN公告，因應營運需求，共投入約6724萬美元，升級廠房基礎建設與相關機電設備，並取得生產設備與冷卻系統等。

至於緯創美國加州廠原本生產醫療及工控相關產品，後續將改為 AI 伺服器的研發、測試與生產，並已在美國德州設廠，預計將按照原本計畫，明年第ㄧ季開始量產 AI 伺服器，但 PC 暫無移至美國生產的規劃。

緯穎在墨西哥已深耕多年，墨西哥廠在 USMCA 的框架下，暫時豁免關稅，但緯穎在美國總統川普當選時，便開始沙盤推演，董事會也決議在美國德州埃爾帕索市索羅科設立新廠。

和碩加速布局美國，6月代子公司 PEGATRON TECHNOLOGY SERVICE INC. 公告，宣布斥資 8500 萬美元設立 100% 全資美國子公司，作為公司業務需求的長期投資。

關鍵字： 半導體美國投資製造業回流台灣企業川普

