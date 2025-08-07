川普半導體關稅有貓膩　專家揪4關鍵待解

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普半導體關稅開獎，台股在台積電（2330）創1180元天價下，不確定因素大減盤中漲逾600點，不過專家認為有4大不確定性因素待解，需要特別留意。

美國商務部工業安全局(BIS)在美東時間2025年4月16日公告對半導體、半導體製造設備及衍生產品的232條款關稅的國安影響展開公眾意見徵求，並至5月7日截止。隨之而來的是川普總統在美東時間8月6日公布新的半導體關稅政策，正式宣告將對晶片和半導體課徵232條款關稅，稅率更高達100%，對半導體供應鏈投下一顆巨大的震撼彈。

川普亦表示，晶片和半導體廠商已在美國設廠或承諾將在美國設廠製造，將可豁免於半導體關稅，此舉對於計畫於美國增加投資的台積電或輝達、蘋果，不啻為一大利多，也可能帶動台廠相關供應鏈赴美的計畫。

PwC Taiwan專責海關及國際貿易管理的普華商務法律事務所合夥律師李益甄解釋，本次政策公布除公布預期實施的稅率和豁免條件外，並沒有太多細節，後續有4大關鍵待確認。

第1、先前232條款調查涵蓋範圍的半導體製造設備，及包含筆電、智慧型手機等半導體終端產品是否課稅，均未宣布；此外，對於豁免廠商的投資門檻、關稅如何計算，也有待白宮和美國海關及邊境保護局(CBP)發布進一步消息。

安永會計師事務所同時指出，川普針對半導體關稅目前沒有公布，美國海關還要申請新的解釋函令，若沒有成功爭取免稅或個案核准，機器設備在232條款下仍要面對100%關稅。

第2、李益甄提醒，半導體關稅雖未公布具體開徵時間，但預計近期內就會上路。

第3，232條款雖然是針對特定產品課徵，理論上對於不同國家會一體適用，不至於影響各國廠商間的競爭力。

第4，日本、韓國先前均曾在貿易協議中向美國爭取半導體、藥品適用最惠國待遇，歐盟的對等關稅也有15%的封頂稅率，則美國是否給予個別國家稅率優惠，仍有待密切觀察。