台幣升值、需求疲弱　台塑4寶7月營收三穩一保守

▲台塑企業內湖大樓。（圖／台塑提供）

記者巫彩蓮／台北報導

受7月新台幣兌美元匯率升值1成，以及下游需求疲弱衝擊，台塑四寶7月合計營收約1155.85億元，年減11.4%，月增率1.8%，當中台化（1326）7月營收較6月、去年同期同步下滑，台塑（1301）、南亞（1303）以及台塑化（6505）7月營收均較6月微幅成長，月增率分別1.6%、2.7%，以及5.2%。

台塑7月營收145.97億元，月增1.6%，年減17.5%，累計前7月營收1071.86億元，年減8.3%，台塑表示，中國大陸石化同業持續擴建新產能，市場供應量增加，且杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格分別比去年同期下跌15.5%、12.3%及14.1%，7月新台幣兌美元平均匯率較去年同期升值11.3%，公司7月各產品平均價格比去年同期下跌，幅度介於10～43%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南亞7月營收211.52億元，月增2.7%，年減6.1%，累計前7月營收1524.2億元，年增3.2%，南亞指出，若排除匯率因素，合併營收實際增加8.7億元，主要是網通、電腦、AI伺服器、消費型電子商品進入電子傳統旺季，需求良好，加上客戶半年度盤點後回補庫存，使電路板、銅箔基板等電子材料產品業績成長；而德州EG部分6月訂單因船期延至7月交運，亦使7月營收相對增加。

台化7月營收233.02億元，月減6%，年減22.3%，為台塑四寶中唯一7月營收呈月減、年減的公司，累計前7月營收1757.59億元，年減16.4%。

台化表示，油價較去年走低帶動原料成本下跌，市場供過於求同業競銷，雖美國對等關稅逐漸公布，但具體影響仍需時間發酵，客戶保守觀望訂單遲緩，影響產品價格下跌。

台塑化7月營收565.34億元，月增5.1%，年減6.1%，累計前7月營收3753.49億元，年減6.6%。台塑化表示，7月杜拜原油每桶均價，比去年同期下跌12.9美元，但受外銷油品與原油價差擴大，以及內銷吸收金額比去年同期減少的影響，全產品平均售價僅比去年同期減少8.7美元。

