133萬人嗨翻！0050分割後大漲11%　「高含積」伴飛效應坐享其成

半導體關稅不確定因素降低，台股ETF規模最大、經理費率最低的0050，因成分股中有58.33%比重為台積電（2330），今（7）日出現伴飛效應，法人指出，0050分割後股價見回不回，股價站上50元後，與權值股同步飆漲，盤中股價改寫力史新高 (52.6*4=210.4)元新高，統計6/18分割完成以來已大漲逾11%，反映台股行情持續攀高。

0050調降費用率到分割股價，再加上市值型ETF上漲空間大，受到投資人高度青睞，投資人數已飆升至逾133萬人、規模更同步增長超過2,000億元，同時也站穩定期定額冠軍寶座。

而0050表現同步不讓投資人失望，受惠資金終究回流權值股推動，0050股價改寫新高。統計6/18以來市值型、高股息ETF表現，0050漲幅11.03％，同期間0056、00878、00919分別為3.93％、1.63％、-0.97％。

法人分析，0050投資上市市值前50大個股，絕對不會錯過台股上漲行情，加上資金集中權值股的趨勢愈來愈明顯，0050表現領先大盤已成常態，統計至2025/8/6，臺灣50指數近十年含息報酬率勝出大盤含息報酬率約60個百分點，突顯投資優勢。

法人認為，過去ETF的推出是為了解決不知道怎麼選股，但目前國內已有超過60檔台股ETF，也逐漸讓投資人有選擇障礙，如果目標是追求長期成長，那市值型ETF將比高股息ETF更能反映漲勢，因此若不知道選哪一檔ETF，可以先從不會錯過台股行情的0050開始，作為個人投資第一檔ETF。

