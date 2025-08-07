港務公司七堵都更招商說明會　緊鄰陽明總部有望成為海運產業園區　

▲招商說明會大合照，左起港務公司陳世鴻港務長、基隆市政府謝孝昆處長、市府方定安秘書長、港務公司基隆分公司宋益進總經理、佳境顧問公司江中愷總經理、台灣國際物流暨供應鏈協會劉詩宗理事長。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆分公司於今(7)日上午為「一德新村都市更新事業公開評選實施者案」舉辦招商說明會，與潛在投資人進行投資訊息之交流與招商機制的說明，除進行溝通交流外，亦帶業者實地走訪了解基地環境及現況。由於土地緊鄰陽明海運總部，有望建設為海運產業園區。

基隆市政府近年積極於基隆河谷廊帶布局，於陽明海運總部南側打造多功能社會住宅用地，七堵火車站北側則規劃站前商場；於未來基隆捷運七堵站規劃捷運共構與商辦複合。加上本案基地可結合產業園區及住宅使用，期待未來透過就業人潮吸引新住民，七堵區房市及商業發展後勢可期。開發案採取合建分屋方式，未來陽明可以與其中分到建物的任一企業洽談購買部分樓層。

本次與會貴賓有多家有經驗的開發公司、顧問公司及建設公司共計50餘人到場，熱烈參加本次說明會，基隆市政府方定安秘書長及都市發展處謝孝昆處長等，亦蒞臨會場表達對本案的支持。

本次招商說明會由基隆港務分公司宋益進總經理親自主持，宋益進表示，基隆市七堵區一德新村開發案為港務公司第1件以都市更新方式辦理的資產活化案件，希望能覓得有相關經驗的業界先進以實施者身分與港務公司合作，也盼能透過今日的招商說明會與業界先進實質交流，希望能促使業者踴躍投標。

港務公司在基隆市七堵區持有一德新村1.1公頃土地，目前已完成招商之先期評估，未來希望以都市更新權利變換方式進行開發，已於今(114)年6月辦理招商文件公開閱覽，預計年底前可正式公開徵求實施者。後續之都市更新推動將由實施者進場整合鄰近地主包含台鐵公司、菸酒公司及基隆市政府所屬土地；若能順利整合，開發土地總面積將可達1.4公頃，提升整體開發效益。

本案招商文件目前仍在基隆港務分公司官網進行公開閱覽（路徑：https://kl.twport.com.tw＞港務快訊＞招商招租＞公開閱覽），至114年8月15日截止，本場招商說明會開啟了與業者溝通的管道，未來希望能透過與業界先進之合作，共同推動港務公司土地資產活化及七堵地區的發展。港務公司表示，各界先進如欲瞭解本案相關資訊或提供建議，歡迎隨時和港務公司基隆分公司進行接洽。

據了解，陽明很關心這項都更案，也表示公司有員工宿舍與辦公室需求，但因任何投資都要經董事會同意，無法做任何承諾，目前總部大樓沒有參與都更計畫。