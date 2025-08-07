關稅帝君「晶片100%」斬擊失效？台上市公司宣布：全面轉嫁給客戶

▲文曄董事長鄭文宗。（圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普宣布，未來進入美國的半導體產品要課100％關稅，但如果赴美設廠，或已經承諾赴美，就可以獲得完全的關稅豁免，也就是零關稅。對此，IC通路大廠文曄（3036）董事長鄭文宗表示，若真的被加徵關稅，關稅成本將全數轉嫁給客戶。

鄭文宗於6日在法說會上，針對近期美中貿易關稅議題，強調目前美國對等關稅主要影響公司被動元件業務，對整體營運衝擊有限。半導體產品是否被課徵關稅，仍須等待美國「232調查」最終結果。鄭文宗明確指出，若未來晶片也被加徵關稅，新增成本將全數轉嫁給客戶，藉此維護公司獲利穩定。他也提醒，關稅變動對終端市場和整體經濟通膨的影響，仍需持續密切關注。

鄭文宗表示，上半年因關稅與匯率波動，市場充滿不確定性；隨著政策逐步明朗，下半年相關衝擊預計將明顯減緩。對於關稅帶來的產業鏈變化，文曄已強化全球服務能力與供應鏈彈性，積極配合客戶全球生產與採購需求。公司預期，全球關稅體系重塑製造基地與採購行為，供應鏈將自以亞洲為主，逐步轉向「Asia Plus One」模式，強化歐美多點佈局。文曄已建置橫跨美洲、歐洲、亞洲的資金與服務平台，提升出貨彈性與整合效率。

展望下半年，鄭文宗看好AI應用將成為文曄營運成長的主要動能，尤其資料中心與伺服器市場預計全年成長可達46%。同時，歐美市場經過庫存調整後，工業及車用電子需求穩定回升，預期車用電子成長約9%，工業應用成長約4%。旗下子公司Future也受惠於市場回溫，營收逐季成長。鄭文宗對下半年及明年營運前景維持正向看法。

根據最新財報，文曄第二季歸屬母公司淨利達28.3億元，季增5%、年增32%，優於預期。上半年累計歸屬母公司淨利為55.37億元，年增3%，每股稅後純益（EPS）為4.7元。展望第三季，若以美元兌新台幣匯率1比29.5元計算，預估合併稅後淨利中位數為31.2億元，較上季與去年同期均成長約10%，EPS中位數預估為2.78元。公司也預期第三季營收將達2835至2995億元，創下單季新高，毛利率與營益率分別可達3.85-4.05%及1.65-1.85%。

公司強調，雖面臨全球貿易政策與匯率波動挑戰，但透過全球化布局與彈性因應策略，將持續掌握AI、工業、車用等新興應用領域商機，推動營收與獲利穩健成長。對於潛在的關稅風險，多數客戶已備妥因應計畫，後續將根據政策調整啟動具體措施。未來，文曄將持續強化與全球夥伴的合作，優化供應鏈佈局，以迎接產業新變局。