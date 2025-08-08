搶先布局明年智慧移動產業商機　本月14日開放報名參展

▲由貿協主辦的360° MOBILITY Mega Shows不僅是整合移動產業完整供應鏈的展示平台，更是參展企業接軌國際、掌握商機的絕佳機會。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦，整合「台北國際汽機車零配件展(Taipei AMPA)」及「台灣國際智慧移動展（E-Mobility Taiwan）」兩大展會的新品牌「360° MOBILITY Mega Shows」，將於2026年4月14日至17日在台北南港展覽館1及2館重磅登場，並與「台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）」同期展出，本月14日開放報名參展。

展出將全面呈現移動產業多元面貌，助力台灣企業搶占國際市場，提升全球市場影響力。貿協指出，隨著移動產業加速朝向電動化、智慧化及數位化轉型，全球電動車銷售爆發性成長。

根據國際能源署(IEA)最新報告，2025年第一季全球電動車銷量突破400萬輛，較去年同期成長35%，預估全年銷量將超過2000萬輛，佔全球汽車銷售市場約四分之一。這股趨勢同時推動車用電子、智慧駕駛系統及車聯網等技術快速發展，成為產業成長的關鍵動力。

台灣擁有完善且靈活的汽車零組件及電子製造供應鏈，搭配強大的研發實力與先進製造技術，以及迅速回應國際市場需求的能力，在全球市場中享有強力競爭優勢。

「360° MOBILITY Mega Shows」以「Empower Every Move」為2026年主軸，聚焦汽機車零配件、移動能源解決方案、電能動力系統及車用電子技術等多項前瞻領域，為業者提供展示新技術與產品的舞台，更是促進產業鏈合作與市場拓展的重要機會。

主辦單位外貿協會在展期將舉辦商機媒合會、新品發表會及國際趨勢論壇等活動，協助參展企業精準對接全球買主，搶先掌握產業動態，擴大品牌聲量與國際佈局。

本展會不僅是一場技術與產品的展示，更是企業搶佔新市場、深化國際合作、提升品牌價值的最佳起點。透過360度全方位展會，企業得以快速鏈結國際通路、接軌全球供應鏈、引領智慧移動趨勢，為轉型升級注入新動能。

2026年參展報名將於今（2025）年8月14日(四)正式開放，貿協邀請國內外移動產業相關企業踴躍參與，共同迎接AI、電動化與淨零永續驅動下的市場新局。更多資訊與報名方式，請參閱官方網站：https://www.taipeiampa.com.tw/