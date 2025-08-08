川普「半導體關稅」留後門　謝金河揭下個大局：選錯代價大

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

川普宣布半導體關稅100%，全球震撼。不過財信傳媒董事長謝金河透露川普也留了後門，只要企業承諾在美國設廠，就能豁免關稅，他也直言，選錯方向的企業將付出慘痛代價「川普開啟的下一個大局」。

謝金河在臉書發文指出，川普這波操作看似猛如虎，但也不乏「驚喜」。蘋果加碼千億美元投資美國，總額達6000億美元，台積電的投資額則由3000億美元降至2000億美元。雖然乍看台灣可能受損，但謝金河認為，這背後有川普的「後門策略」：只要到美國投資，就能豁免高額關稅。市場因此鬆了一口氣，連陰霾都散了不少。

這一切都指向川普的大計：重振美國製造業。過去要讓製造業回流美國幾乎是不可能，但現在有了100%關稅的「鞭子」，企業不得不重新評估。謝金河指出，全球的資金流向正在改變，從原本的投資中國大陸，轉向大力投資美國。川普的政策就是在告訴世界：來美國，才能享受低關稅！

除了關稅，川普還在全球「抓細節」。不僅管控洗產地的行為，甚至連印度買俄羅斯石油都被盯上。謝金河預測，未來世界將迎來投資美國的大潮，選錯方向的企業會吃大虧。這波局勢，台積電或成贏家，而其他企業得快速轉向，才能在這場全球競賽中保住一席之地。