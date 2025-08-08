中國稀土管制「台鏈震動中」　2家千億科技巨頭示警！

▲從和碩、大立光釋出的訊號開始，整個台灣製造業也正在被迫面對這道難解的原料難題。（圖／方萬民攝、翻攝自中金在線財經號官網）

文／CTWANT

中國自2023年以來，已實施多輪稀土出口管制，今年7月更首次將8家台灣軍工實體列入管制名單，儘管無人喊傷，但兩家總市值逾5000億元的科技巨頭和碩（4938）與大立光（3008）相繼鬆口很「有感」。和碩資深副總經理暨技術長王炳欽接受CTWANT記者採訪時說，「我們產品用的不多，但零件供應商有壓力。」一語道破隱憂。

這場「稀土試煉」的第一波衝擊，可追溯至2023年7月，當時中國宣布對與半導體製程息息相關的鎵、鍺兩項關鍵礦物實施出口管制，正式拉開稀土限制的序幕。第二輪限制則於今年2月祭出，中方擴大封鎖範圍，將鎢、銦、鉬、鉍與碲等納入限制清單，這些金屬廣泛應用於太陽能板、電動車電池、紅外導彈及彈藥等領域。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場原被台廠視為「遠方地緣議題」的稀土管制危機，讓上述兩家科技大廠很有感的衝擊點，則是今年4月起，中國將釤、鋱、鏑等7種中重稀土金屬列入出口管制，並逐步收緊審核條件，引發全球供應震盪。

▲美國4月2日宣布對中國加徵34%對等關稅，中國商務部立馬反擊，4月4日宣布對7種中重稀土相關物項實施出口管制。（圖／中新社）

台灣上市櫃企業中，第一家公開坦承受到稀土出口管制波及的，就是電子代工大廠和碩。6月6日股東會上，共同執行長鄧國彥語帶無奈地說，「過去兩三個月很痛苦。」他指出，部分零組件供應商已反映庫存偏低，進一步壓縮生產排程。

隨中美貿易談判緩和，和碩資深副總經理暨技術長王炳欽日前接受CTWANT記者採訪時表示，「目前這部分已經比較舒緩了」、「首先是中美最近談判之後，稀土的管制已經比較少了，另外我們公司的產品用到的稀土中，主要被管制的7個元素，其實只是很小的一部分產品。」對於記者進一步追問，主要波及哪一部分產品，他表示，「這個部分不能講太細啦。」

他進一步解釋，稀土主要用於製造高效能磁鐵，常見於馬達和發電機等應用，而和碩的筆記型電腦和AI伺服器等產品幾乎不使用這類磁鐵，「即使有用到，也僅是極小部分，例如用於筆電闔蓋感應的磁鐵」，且其稀土含量很低。因此，他認為，美國對稀土的管制對和碩而言影響較為間接，主要影響的是其零件供應商，而非和碩本身的核心業務。

光學鏡頭大廠大立光（3008）則是第二家老實說的科技廠，董事長林恩平7月10日在法說會上坦言，「第二季有受到稀土出口管制影響，有一段時間沒有貨可以出。」雖然他隨後補充，7月供貨已明顯改善，8月情況預期會更好，但大立光這番話，無疑讓「稀土斷鏈」正式浮上台面，成為產業必須直面的新風險。

大立光雖未明言受影響的材料品項，但一名產業鏈內人士推測指出，大立光可能受到「拋光粉」與磁性材料供應異動的影響，磁性數據的些微差異，就可能導致高階鏡頭模組在測試階段出現良率偏差，進而拖延出貨。

▲中國知道稀土是美國在科技、軍事領域的軟肋，因此從2023年開始不斷加強出口管制。（圖／新華社）

儘管受創程度不一，和碩與大立光的回應卻釋出相同訊號：那些過去被視為穩定來源的關鍵原料，正逐步轉變為台廠不可忽視的風險點。

「現在台廠還不太傷！」一名資深資通訊產業學者對CTWANT解釋，因為台灣主要是從歐美日等國家進口加工後的半成品，若中國限制稀土原料出口，台灣並不會直接受衝擊，但如果歐美拿不到原料，台灣即使以「第三地」形式採購，也可能受到牽連，「比如價格上漲，勢必會衝擊成本」。

儘管中美關係看似回溫，但稀土已成談判工具，從和碩、大立光釋出的訊號，倒逼企業重新檢視關鍵原料及供應鏈風險，CTWANT採訪發現，台灣不少科技公司已悄悄啟動「多元進口」（比如澳洲）與「替代材料」的預防機制，提前因應這場不可迴避的稀土試煉。

延伸閱讀

▸ 稀土試煉2／台灣「1關鍵原料」九成靠中國！軍工、AI、汽車恐卡關 專家：是命脈

▸ 孝親獎／焦曼婷圓夢合作焦恩俊 父女破冰悟出「撒嬌女人最好命」

▸ 原始連結