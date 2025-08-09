0050「一拆四」熱度降溫　兩大亮點透露未來潛力

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股神探

台灣知名ETF「元大台灣50（0050）」於六月實施「一拆四」後，市場討論熱度卻逐漸退潮。然而，投資人氣與基金規模卻持續攀升，背後兩大亮點值得關注：一是價格降低後，小資族入場門檻降低，股東人數快速成長，重新奪回ETF人氣冠軍；二是透過不配息的0050連結基金吸引高資產族節稅進場，推升基金規模再創新高。本文將深入分析這兩大亮點如何推動0050未來成長潛力...

0050今年六月「一拆四」後，每張價格從過去約20萬元調整至僅需5萬元左右即可入手，理論上應更容易引發市場熱議。然而，市場討論的熱度卻似乎在分割後快速退燒。表面冷清的背後，其實正孕育著兩個值得注意的關鍵亮點。

第一大亮點便是投資熱度的提升。

由於0050價格顯著下降，過去對許多小資族而言，購買一張ETF需花費約20萬元，形成不小的財務壓力。如今，每張價格只需約5萬元即可入場，降低門檻同時提升了參與感。根據統計，2025年初0050的總股東人數僅約77萬人，但至今已突破130萬人，短短不到一年內快速增加逾53萬人，顯見更多散戶投資人已能輕鬆入場，重燃市場熱情，並重新登上市值型ETF的人氣榜首。

從另一個角度看，0050也因為價格親民而提高了流動性與交易活絡度，對市場穩定性也具有正面效益。當更多投資人能夠定期或定額參與ETF市場，資金流入的穩定性增加，也有助於ETF追蹤標的的穩定性，長期而言形成正向循環。

第二大亮點則是基金規模持續壯大。

特別值得注意的是，目前越來越受歡迎的不配息型0050連結基金，規模已經超過200億新台幣。此類基金的特點是只投資單一ETF且自動再投資股息，成為許多高資產投資人節稅與資產配置的重要工具。這不僅使得0050規模持續擴大，更透過穩定且長期的資金流入，使基金運作更具效率。此外，高資產族群透過連結基金進場，雖然討論熱度不若配息型ETF，但正是這種低調且持續的資金投入，使0050的整體基金規模達到史上新高6600億台幣，未來更可能持續攀升，呈現強勁增長動能。

總結來看，儘管市場熱議似乎退潮，0050背後的兩大亮點卻展現出截然不同的正面動態。不論是價格調整帶來散戶入場熱潮，還是不配息連結基金吸引高資產階層持續挹注資金，都將使0050未來在ETF市場持續扮演重要角色，投資人值得持續關注其後續的發展潛力。

