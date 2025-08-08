聯邦快遞透過LINE整合數位物流方案　提升台灣電子商務體驗

▲FedEx透過LINE整合數位物流方案，提升台灣電子商務體驗。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞今(8)日宣布於台灣市場整合即時配送通知功能整合至通訊軟體LINE。此項升級應用於其FedExR Delivery Manager International(FDMi)服務，進一步提升包裹配送過程的便利性、透明度與彈性，讓電商業者能提供以顧客為中心的創新服務，在競爭激烈的電商市場中脫穎而出。

FDMi是一項互動式電子商務遞送解決方案，提供客製化的配送選項與即時通知功能。使用此解決方案的電子零售商可以為其住宅客戶提供選擇送貨時間和地點以適應其日程安排的功能，並在貨物運輸途中更改送貨地址，進而為他們提供額外的靈活性，且無需支付額外費用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該公司指出，LINE是台灣最受歡迎的即時通訊應用程式之一，擁有超過2100萬活躍用戶，它的廣泛覆蓋使其成為企業與消費者互動的重要溝通管道。透過這次整合，收件人只需將手機號碼綁定至聯邦快遞的LINE官方帳號，即可即時接收包裹狀態更新。這不僅提升了追蹤資訊的即時性與安全性，還讓顧客能直接在LINE平台上進入聯邦快遞官方客服頁面，無需額外下載其他應用程式，進而大幅提升整體使用體驗。

聯邦快遞台灣區總經理蘇智民表示：「提供卓越的顧客體驗一直是我們業務的核心所在。透過將LINE——這個在台灣擁有高用戶黏著度與廣泛普及率的平台，整合進公司的數位生態系統，我們不僅提升了使用上的便利性，也再次展現我們對創新與以顧客為中心解決方案的承諾。這項整合讓FDMi更貼近台灣消費者的日常生活，同時進一步鞏固我們在數位轉型與智慧物流領域的領導地位。」

聯邦快遞在台灣推出多項創新的數位解決方案，致力提供更無縫且以顧客為中心的體驗。例如，「聯邦快遞進口清關自助平台(FedEx Import Tool)」等實用工具，協助用戶更輕鬆地追蹤貨物、安排配送時程，並更有效管理進口流程。

今年稍早更推出的「FedEx SurroundR 監測與干預解決方案」，利用感測器數據與預測分析技術，主動監控高價值或具時效性的貨件，進一步強化可視性並加強風險管理能力。這些數位工具有助企業更有效掌握物流營運流程，同時提供靈活且以顧客為導向的服務，滿足當今市場不斷變化的需求。