2025高股息ETF配息異動一次看懂！最新升降息全表總整理

財經中心／綜合報導

台股高股息ETF今年配息呈現「月升季降」兩樣情！月配ETF普遍升息，以中信成長高股息（00934）調升三次最多，復華台灣科技優息（00929）則雖僅兩度調升，卻是月配ETF配息金額最高者，且連七次除息皆於隔日完成填息，填息效率居冠。相較之下，季配ETF多數下修，僅群益台灣精選高息（00919）未調降，但今年兩次除息迄今皆未完成填息。

月配ETF自去年下半年陸續調降配息後，今年已擺脫低迷，配息表現穩步回升。其中，中信成長高股息（00934）調升配息次數最多，從去年12月的0.023元調升至0.077元，共調升3次；復華台灣科技優息（00929）則於今年兩度調升，配息自0.05元拉高至0.08元，創九個月新高，且為月配ETF中配息金額最高者。

值得一提的是，00929自1月至7月連續七次除息，皆於隔日完成填息，成為今年唯一每次除息僅花1天即填息的高股息ETF，讓投資人不僅穩健領息，也能同步守住本金。

相較之下，季配ETF今年普遍下修配息。元大高股息（0056）自轉為季配後首次調降，第三季每單位配息由前季的1.07元降至0.866元，顯示老牌ETF也難擋市場殖利率下滑及配息來源受限的壓力。儘管如此，0056配息金額仍居季配ETF之冠。

國泰永續高股息（00878）則是連三季調降，從去年第四季0.55元降至最新的0.40元，成為今年降息次數最多的高股息ETF。凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）等也紛紛下修，反映台股高檔壓縮殖利率、資本利得減少與收益平準金消耗等多重壓力。

目前僅有群益台灣精選高息（00919）未調降，自去年第三季起每季穩定配發0.72元，但今年兩次除息迄今仍未填息。其他如00878、00713等也出現尚未填息情況，顯示即便年化配息率亮眼，若填息力道不足，投資人仍可能面臨「領息卻賠價差」的風險。

隨著金管會ETF配息新指引上路，明定實際配息率不得高於所追蹤指數的股息收益率，高股息ETF的「配息來源」與「穩定性」將是觀察重點。專家提醒，投資人除了看配息高低，更要重視ETF總報酬、填息速度和配息結構，避免只追高配息，反而落入「領息賠價差」陷阱，才能真正穩健掌握現金流。

一表看懂2025高股息ETF配息大風吹！最新升降息總整理

2025高股息ETF配息異動一次看懂！最新升降息全表總整理（圖／玩股網）

2025高股息ETF配息異動一次看懂！最新升降息全表總整理（圖／玩股網）

資料來源：玩股網，資料日期：2025/08/07
 

關鍵字： 高股息ETF配息月配季配

2025高股息ETF配息異動一次看懂！最新升降息全表總整理

2025高股息ETF配息異動一次看懂！最新升降息全表總整理

台股高股息ETF今年配息呈現「月升季降」兩樣情！月配ETF普遍升息，以中信成長高股息（00934）調升三次最多，復華台灣科技優息（00929）則雖僅兩度調升，卻是月配ETF配息金額最高者，且連七次除息皆於隔日完成填息，填息效率居冠。相較之下，季配ETF多數下修，僅群益台灣精選高息（00919）未調降，但今年兩次除息迄今皆未完成填息。

2025-08-11 08:30
