00768B首配高息買氣爆棚！五日申購逾11萬張　搶占美債ETF人氣王

財經中心／綜合報導

復華20年美債（00768B）首度配息即繳出亮眼成績，年化配息率逼近10%，刷新美債ETF歷史新高，也同步點燃市場申購熱潮。根據CMoney統計，00768B自宣布由「不配息」轉為「季配息」後，短短五日內申購量即突破11萬張，買氣遠勝同類型產品，搶盡市場風頭。

00768B於7月下旬傳出將加入債券ETF配息行列之後，市場關注度瞬間攀升。由於該檔ETF自成立以來長達六年未配息，帳上累積大量債息，配息資本相當雄厚，市場因而預估首配年化息率有機會上看8%，激勵資金積極卡位。光是7月25日、26日兩日，單日申購量即分別達47,500張與55,500張，反映投資人對其高配息與豐沛帳上債息的強烈信心。

對照同期間其他長天期美債ETF，元大美債20年（00679B）、中信美國公債20年（00795B）、國泰20年美債（00687B）與富邦美債20年（00696B）等ETF五日申購量各僅約2萬多張，與00768B超過11萬張的買氣差距明顯，顯示資金追捧力道集中於00768B，成為8月除息紅利列車上的熱門標的。

00768B轉型季配息，首度配發1.24元，年化配息率高達9.9%，不僅推升市場關注度，更改寫美債ETF配息新紀錄。高配息題材加上資金熱烈追捧，讓00768B迅速成為市場新寵，展現國債品質與高收益的雙重吸引力。

展望後市，美國7月非農就業數據遠遜預期，帶動市場對聯準會（Fed）9月啟動降息循環的預期迅速升溫。利率期貨市場同步反映此趨勢，芝商所30天聯邦基金期貨與選擇權在7月31日至8月1日的成交量激增三倍，隱含利率預期將下調至3.75%，顯示市場押注下半年有望連續降息兩碼。

在利率走降、債券價格有望回升之際，投資人可把握債市相對低檔時機，布局兼具信用品質與高配息的優質債券ETF，享受收益與資本利得雙重契機。

