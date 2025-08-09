ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

半導體關稅開後門！台股衝24000點　法人：川普多變、冷靜看待

▲▼台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台北股市本周在周四大漲的推升之下，周線強彈586.88點，單周大漲2.5%，指數成功收在24000 點以上，展望台股下周表現，永豐投顧表示，觀察台股月K線，其中月技術指標已經於7月正式翻揚，確立多頭走勢，但市場常處於超買區，應注意成交量變化，雖美國總統川普對半導體開了投資換關稅的後門，但川普多變，投資的細節未明前，應保持冷靜。

永豐投顧指出，台股經歷對等關稅20%的震撼，隨後又迎來半導體關稅的驚喜，結果周四一天即大漲500餘點，一舉衝破24000點整數關卡，逼近歷史高點，一周加權指數上漲586.88點，周五終場收在24021.26點。

川普在周四發表了半導體關稅，雖然稅率高達100%，但是開了投資換關稅的後門。永豐投顧說，乍看之下台積電符合條件，而且未來也會有更多廠商去美國建廠，因此半導體設備股也大漲，但是所謂投資的細節未明，應保持冷靜。

而自4月初對等關稅公布迄今已過去17周，台股一路上漲，其中僅有6周周K線收黑，本周更出現長紅K，市場常處於超買區，應注意市場成交量變化，倘早盤有爆量情況，應及時減碼。

另觀察台股月K線，其中月技術指標已經於7月正式翻揚，確立多頭走勢，本波段有超越前高24416點的機會，因此操作上應保持基本五成持股，逢拉回再加碼。

永豐投顧表示，外資本周大幅加碼，推動指數大步邁進，其中大型股表現亮眼，但原本強勢的利基股有暫時休息的現象，從長線來看，過去數月已經表明，AI強勢股趨勢不變，建議利用整理期間布局，預估指數區間23500點~24300點。

10家金控前7月賺進1749億元　中信金EPS 2.08元暫居冠

10家金控前7月賺進1749億元　中信金EPS 2.08元暫居冠

金控公司7月自結獲利陸續出爐，截至昨（8）日為止，已有10家公布獲利， 2025年前7月稅後獲利總和1749.92億元，年減率15.74%，中信金（2891）7月稅後淨利58.39億元，累計前7月稅後淨利416.8億元，年減13.25%，每股稅後盈餘（EPS）2.08元，暫時居金控獲利之首，兆豐金（2886）、玉山金（2884）兩家前7月稅後淨利突破200億元，分居獲利第二、三名。

2025-08-09 06:05
金條也要課關稅？ 黃金期貨刷新高　白宮擬澄清「金價回落」

金條也要課關稅？ 黃金期貨刷新高　白宮擬澄清「金價回落」

受到市場傳出美國將對1公斤金條和100盎司課徵進口關稅，刺激紐約黃金期貨價格走高，在周五盤中一度觸及歷史高點，惟《彭博》報導，白宮計劃發布行政命令，澄清進口金條不應被徵收關稅，黃金期貨價格應聲自高點回落。

2025-08-09 09:51
抽中竑騰最高賺7.75萬！　下周2檔抽籤股即將開放申購

抽中竑騰最高賺7.75萬！　下周2檔抽籤股即將開放申購

新股抽籤又來了，近期共有2檔新股開放申購，分別是友霖（4166）及竑騰（7751），其中竑騰14日開放申購，若投資人幸運抽中，一張有望現賺7.75萬元。

2025-08-09 06:00
0050「一拆四」熱度降溫　兩大亮點透露未來潛力

0050「一拆四」熱度降溫　兩大亮點透露未來潛力

台灣知名ETF「元大台灣50（0050）」於六月實施「一拆四」後，市場討論熱度卻逐漸退潮。然而，投資人氣與基金規模卻持續攀升，背後兩大亮點值得關注：一是價格降低後，小資族入場門檻降低，股東人數快速成長，重新奪回ETF人氣冠軍；二是透過不配息的0050連結基金吸引高資產族節稅進場，推升基金規模再創新高。本文將深入分析這兩大亮點如何推動0050未來成長潛力...

2025-08-09 07:12
世界頂大出手！哈佛進軍加密市場　砸1.16億美元買比特幣ETF

世界頂大出手！哈佛進軍加密市場　砸1.16億美元買比特幣ETF

哈佛大學近日透過其捐贈基金大舉進軍加密貨幣市場，目前哈佛大學持有貝萊德（BlackRock）旗下比特幣交易所交易基金（ETF）規模高達1億1600萬美元。這筆投資由負責管理哈佛530億美元捐贈基金的哈佛管理公司

2025-08-09 15:22
宏佳騰上半年營收10.04億元、年增11.93%　STR系列啟動全球銷售佈局

宏佳騰上半年營收10.04億元、年增11.93%　STR系列啟動全球銷售佈局

機車大廠宏佳騰（1599）公布2025年第二季營運成果，前二季合併營收為新台幣10.04億元，較去年同期成長11.93%，展現穩健上行的營運曲線。受惠於產品線優化、出口動能同步放大，宏佳騰穩步強化市場滲透力，並於國際通路經營上展現高度韌性與彈性調節能力。

2025-08-09 14:09
驚嚇與驚喜交織前進！　謝金河：川普不會輕鬆放過台積電

驚嚇與驚喜交織前進！　謝金河：川普不會輕鬆放過台積電

財信傳媒集團董事長謝金河今（9）日在臉書上以「台積電在驚嚇與驚喜交織中前進」為題發文指出，美國總統川普宣布對半導體課稅100%，但開了一條人道走廊，在美國設廠投資可以豁免，讓台積電（2330）從驚嚇瞬間轉為驚喜，股價創下1185新天價；不過，謝金河認為，川普不會那麼輕鬆放過台積電，接下來難答的考題還會有很多！

2025-08-09 10:36
台中電廠不足支應當地用電　台電：全國電力動態互援是常態

台中電廠不足支應當地用電　台電：全國電力動態互援是常態

針對7日首場核三重啟公投意見發表會上，教授葉宗洸指稱核三除役後，南部電力依賴中部燃煤機組「中電南送」。台電強調，不同區域電力相互融通協助是為確保穩定供電的常態，僅由片刻狀態做出片面詮釋，無助於正確認知。

2025-08-09 10:03
對等關稅爆「疊加」爭議　經濟部辯：算法和4月公告一致

對等關稅爆「疊加」爭議　經濟部辯：算法和4月公告一致

「疊加關稅」爭議引發產業熱議，經濟部8日晚間急發聲明強調台美雙方還未完成對等關稅總結會議，稅率計算「與4月5日實施的10%對等關稅稅率算法是一致的」。

2025-08-09 00:21

