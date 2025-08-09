半導體關稅開後門！台股衝24000點　法人：川普多變、冷靜看待

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台北股市本周在周四大漲的推升之下，周線強彈586.88點，單周大漲2.5%，指數成功收在24000 點以上，展望台股下周表現，永豐投顧表示，觀察台股月K線，其中月技術指標已經於7月正式翻揚，確立多頭走勢，但市場常處於超買區，應注意成交量變化，雖美國總統川普對半導體開了投資換關稅的後門，但川普多變，投資的細節未明前，應保持冷靜。

永豐投顧指出，台股經歷對等關稅20%的震撼，隨後又迎來半導體關稅的驚喜，結果周四一天即大漲500餘點，一舉衝破24000點整數關卡，逼近歷史高點，一周加權指數上漲586.88點，周五終場收在24021.26點。

川普在周四發表了半導體關稅，雖然稅率高達100%，但是開了投資換關稅的後門。永豐投顧說，乍看之下台積電符合條件，而且未來也會有更多廠商去美國建廠，因此半導體設備股也大漲，但是所謂投資的細節未明，應保持冷靜。

而自4月初對等關稅公布迄今已過去17周，台股一路上漲，其中僅有6周周K線收黑，本周更出現長紅K，市場常處於超買區，應注意市場成交量變化，倘早盤有爆量情況，應及時減碼。

另觀察台股月K線，其中月技術指標已經於7月正式翻揚，確立多頭走勢，本波段有超越前高24416點的機會，因此操作上應保持基本五成持股，逢拉回再加碼。

永豐投顧表示，外資本周大幅加碼，推動指數大步邁進，其中大型股表現亮眼，但原本強勢的利基股有暫時休息的現象，從長線來看，過去數月已經表明，AI強勢股趨勢不變，建議利用整理期間布局，預估指數區間23500點~24300點。